El grup de danses Sant Roc i Ramonets amenitzaran el 9 d’Octubre a Paiporta

Connect on Linked in

L’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta organitza les activitats del Dia de la Comunitat Valenciana

Paiporta celebrarà enguany el 9 d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, amb activitats que promouen les tradicions i l’ús de la llengua valenciana. L’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta ha organitzat les actuacions del grup de danses de Sant Roc, pels carrers de la localitat, i la banda Ramonets, al poliesportiu, en un concert dedicat especialment a les xiquetes i xiquets.

Les activitats començaran a les 11.00 hores amb l’eixida del grup de danses des de l’Ajuntament i el passacarrer que omplirà de música i ball el Pont Nou i els carrers Primer de Maig i Sant Josep. La cercavila acabarà al poliesportiu, on actuaran els Ramonets a les 12.00 hores. El concert se celebrarà a les pistes cobertes, és gratuït i comptarà amb totes les mesures sanitàries i de seguretat, ús obligatori de mascareta i aforament limitat.

Per a l’alcaldessa de Paiporta i responsable d’AVIVA, Isabel Martín, l’Ajuntament ha “aconseguit que el 9 d’Octubre siga per fi una data assenyalada i plena de contingut a la localitat”. Enguany, explica la dirigent paiportina, “volíem tindre un gest especial amb les xiquetes i xiquets, que han patit un confinament molt dur durant mesos, i ara es mereixen tots els nostres esforços”.

Amb aquesta activitat, a més, l’Ajuntament vol donar suport al món de la cultura, que està patint restriccions i es troba en un delicadíssim moment econòmic: “el món de la cultura i les expressions artístiques de tot tipus està fent un esforç per adaptar-se a les mesures sanitàries, i des dels ajuntaments els hem de fer costat, ja que està en joc la seua supervivència”.