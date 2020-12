El Grup de Metalls de la Societat Musical d’Alzira ret un homenatge als sanitaris pel seu treball durant la pandèmia del coronavirus

Print This Post

Amb un concert a la plaça de les Lletres Valencianes d’Alzira



La Societat Musical d’Alzira enguany no pot celebrar els seus tradicionals Concerts de Nadal, per aquest motiu han decidit organitzar grups reduïts i fer arribar la música a tots els racons de la ciutat.

El Grup de Metalls de la Societat Musical d’Alzira ha sigut l’encarregat de portar l’alegria nadalenca a la plaça de les Lletres Valencianes, on els ciutadans que feien les seues compres i es reunien per la zona han pogut gaudir de les peces interpretades per aquest grup de joves músics.

En aquesta ocasió han volgut retre un homenatge als sanitaris pel seu treball i dedicació durant la pandèmia del coronavirus i a tots aquells que han patit l’efecte d’aquesta malaltia.

Un grup de sanitaris d’Atenció Primària han acudit a escoltar el concert i donar les gràcies pel recolzament al seu treball.

Des de la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alzira segueixen treballant per portar la màgia de les festes nadalenques als carrers del municipi.

Cal celebrar aquestes festes nadalenques en família i amb els vostres ser volguts, però amb precaució i responsabilitat per poder seguir combatent amb el coronavirus.