El Grup Gama de la policia local coordinarà el dispositiu contra les agressions sexuals en la Nit de Cap d’Any

El Grup d’Atenció als Maltractaments (GAMA) de la Policia Local de València coordinarà el dispositiu especial per a previndre i actuar davant casos d’agressions i abusos sexuals en la Nit de cap d’any a través d’un protocol d’actuació consensuat entre les Regidories de Protecció Ciutadana i Igualtat de l’Ajuntament de València al costat de representants del sector del taxi, Federació d’Associacions de Veïns de València, Centre Dona 24 hores i les associacions CAVES, de Locals d’Oci i de Consumidors de la Comunitat Valenciana



La Policia Local de València situarà una furgoneta retolada i equipada per a realitzar una atenció inicial de possibles víctimes d’abús o agressions sexuals al carrer Arquebisbe Mayoral, situada en la part posterior de l’Ajuntament. La furgoneta estarà atesa per agents del grup GAMA en horari de 01.00 a 08.00 i en permanent comunicació amb la resta de parts implicades en el dispositiu a través d’un protocol que pretén afavorir una comunicació immediata i eficaç sobre qualsevol situació de perill cap a les dones.



Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València ha destacat la importància d’este dispositiu “pioner d’atenció i prevenció de la violència contra les dones” perquè, segons ha explicat aquest matí, “el dispositiu estarà coordinat per membres del grup GAMA que comptaran a més amb la participació de tots els sectors implicats en la festa de Nit de cap d’any com són taxistes, hostaleria, veïns i consumidors” ha indicat Aarón Cano per a qui, en definitiva, “posem en marxa un dispositiu que implica a tota la societat davant la violència de gènere” ha explicat el responsable de l’àrea de Protecció Ciutadana.