El Grup Municipal Socialista de Paiporta es suma al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

Els socialistes ha consensuat una moció conjunta per donar un especial recolzament enguany a aquesta data tan assenyalada

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Paiporta ha volgut mostrar la seua adhesió a la causa LGTBI i sumar-se a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull, enguany més necessària que mai ja que la Covid-19 ha sacsejat a les persones més vulnerables i entre d’elles també es troba aquest col·lectiu.

Aquesta setmana, l’equip de govern socialista a l’Ajuntament ha consensuat una moció conjunta, al darrer Ple Municipal, per donar el seu recolzament a aquesta data tan assenyalada. “La situació sanitària actual no ens permet gaudir d’aquest dia com ens agradaria. Però des del Grup Municipal Socialista animem a tota la població de Paiporta que se sume a aquesta celebració de manera individual, perquè la reivindicació de l’Orgull és hui més que mai necessària”, ha manifestat la portaveu socialista, Maribel Albalat.

La portaveu socialista ha recordat que la diversitat millora la societat i que per aquest motiu “hem de continuar treballant per tal d’aconseguir una igualtat real a la nostra societat. No podem oblidar que encara queda una gran tasca a fer i drets per assolir en la lluita per la igualtat LGTBI”.

En 2020 commemorem dates molt assenyalades per als socialistes i les polítiques progressistes i d’esquerres. Enguany es compleixen 15 anys de l’aprovació del matrimoni homosexual, una llei impulsada pel Partit Socialista. També fa ja 5 anys que la lluita pels drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals perdia a un dels seus màxims abanderats, el socialista Pedro Zerolo.

“Al nostre país, gràcies al treball i implicació de moltes i molts socialistes, som pioners en l’obtenció de molts drets que tenen a veure amb la comunitat LGTB, com és per exemple la legalització de l’adopció homoparental. “L’entrada en vigor del matrimoni entre parelles del mateix sexe en 2005 ens situava com a quart país al món en la seua aprovació. Són, en definitiva, progressives victòries en l’extensió de drets a tota la societat civil en les quals continuarem treballant des del Partit Socialista i reivindicant en un dia tan assenyalat com és el de l’Orgull”, ha conclòs Albalat.