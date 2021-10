El Grup Municipal VOX a València deixarà d’acudir a les Juntes de Portaveus dels Plens Ordinaris

Print This Post

Pepe Gosálbez (VOX): “Són un espectacle vergonyós, una autentica pèrdua de temps”

El portaveu de VOX a l’Ajuntament de València, Pepe Gosálbez, ha assenyalat que “VOX deixarà d’acudir a les Juntes de Portaveus dels Plens Ordinaris del consistori després del vergonyós espectacle que es va viure en l’última reunió en la qual l’alcalde, Joan Ribó, va decidir que es tractaren dues mocions sense cap nexe en comú entre elles en la següent sessió”.

“Si bé el Reglament Orgànic contempla aquesta possibilitat si es debaten dues o més mocions incloses en l’ordre del dia quan es referisquen a assumptes similars o interrelacionats, en aquest cas totes dues iniciatives no tenen res a veure una amb l’altra”, ha afegit Gosálbez.

Gosálbez ha dit que “la gota que ha satisfet el got ha sigut la decisió de Ribó de mesclar una moció sobre la inseguretat ciutadana amb una altra que presentava el nostre grup”. I ha explicat que, en la seua iniciativa, “VOX demana que l’Ajuntament garantisca el dret al descans dels tots els veïns, així com una campanya de conscienciació destinada a la difusió dels efectes perjudicials del consum excessiu d’alcohol i altres substàncies dirigides especialment als més joves. Com es pot veure, dues mocions totalment diferents”.



Finalment, el portaveu ha censurat que Ribó continua venent transparència “mentre continua aplicant un corró, fent el que li dóna la gana i emmordassant a l’oposició limitant el temps de les intervencions amb aquesta decisió. “El despotisme reiterat d’un alcalde que gestiona l’Ajuntament de València com el pati de la seua casa, fa que aquest Grup Municipal prenga la decisió de no continuar assistint a aquesta Junta de Portaveus”, ha finalitzat.