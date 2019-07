El Grup Popular d’Alzira aconsegueix tirar avant una mocion en abstindre’s Compromis i PSOE

Print This Post

Des del PP es demana que la Conselleria aprove els 8 milions € que va prometre

En el ple ordinari del mes de juliol, des del grup popular presentem una moció sol·licitant ajudes de la conselleria per als agricultors que continuen sent un dels sectors més castigats.



Esta moció va tirar avant en abstindre’s en la votació l’equip de govern format per Compromis i PSOE, lamentem una vegada més, que els dirigents locals, no hagen donat el suport que devien als agricultors votant a favor d’aquesta moció, i així hauria obtingut el suport unànime del consistori alzireño en una petició justa per als agricultors. Malgrat això, aconseguim que la nostra petició tirara avant i es puguen complir els acords sol·licitats.



El que els populars hem demanat en la moció, es resumeix bàsicament en tres punts

1.- Instar a la Conselleria d’Agricultura perquè aprove immediatament la quantitat de 8 milions d’euros que va prometre

2.- Que s’amplie aquesta quantitat fins a cobrir el nombre d’explotacions que complisquen amb els requisits.

3.- Que es done trasllat del present acord a les associacions d’agricultors de la Comarca de la Ribera Alta i Baixa.

Continuarem treballant a favor d’un sector tan castigat com l’agrari i fonamental en l’economia i desenvolupament de la nostra comunitat especialment.