El Grup Popular d’Alzira alerta que l’equip de govern de Compromis i Psoe realitze una possible contractació irregular.

Fa unes setmanes els sindicats dels treballadors de l’Ajuntament d’Alzira van demanar a través d’un escrit dirigit a l’alcalde, regidor de l’àrea i comissari de la policia local, que es comptara amb la plantilla per a ocupar places vacants de comandaments intermedis, ja que són coneixedors de les ordenances locals i la manera de treballar a la nostra ciutat.

La sorpresa va ser que l’equip de govern va fer una contractació urgent per a emprar un inspector d’una altra localitat en comissió de serveis menystenint la petició dels sindicats.

L’adjudicació es va fer amb tanta pressa que es va obviar la fase de publicitat de la plaça així com els mitjans de valoració de les proves selectives convertint-ho en un autèntic dedazo del bipartit d’esquerres que governa la nostra ciutat.

Als Populars ens sembla més greu que hagen continuat avant amb ella després que sindicats i oposició, a través de la taula de la policia, advertira que la contractació podia no ser correcta.

El govern alzireño continua amb aquesta contractació a la carta que podria no complir els decrets i burlant-se dels mitjans de control democràtic com són els sindicats dels treballadors i oposició. Per la qual cosa impugnarem aquest atropellament de les garanties d’igualtat i d’oportunitat per a accedir a una ocupació pública.