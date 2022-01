El grup popular d’Alzira critica que Compromís convertisca la nostra ciutat en una població perillosa

Connect on Linked in

Els canvis en el sistema d’estacionament provoquen caos circulatori

Després del fracàs de l’aparcament en bateria al final de l’Avinguda Luis Suñer, el bipartit d’esquerres lluny d’assumir l’error, ara el repeteix en el barri de la Alquenencia.



Els populars denunciem que les ànsies d’aportar novetats, porten de nou al govern municipal a arriscar la vida dels ciutadans.



Tots patim actualment el perill per al trànsit que suposa travessar aquestes zones d’aparcament en bateria on no hi ha espai suficient per a realitzar la maniobra d’aparcament amb garantia de seguretat.



No és lògic al·legar que d’aquesta manera els ciutadans han de circular més a poc a poc, quan el que s’aconsegueix és augmentar el perill per a les persones i els béns.

El PP demana la retirada d’aquestes zones perilloses per al trànsit rodat que converteixen a la capital de la Ribera Alta en ciutat de risc i que es pense més en les persones que en el lluïment personal.