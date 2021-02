El Grup Popular de Picassent reclama a l’ajuntament una nova pista d’atletisme atenent la demanda dels esportistes del municipi

Connect on Linked in

Amb l’augment dels equips i associacions dedicades a l’atletisme de Picassent, l’actual pista d’atletisme del Poliesportiu del municipi no compleix amb les expectatives i no resulta útil.



Els veïns i esportistes de Picassent demanen a l’ajuntament una nova pista, perquè els esportistes federats del municipi puguen entrenar i preparar els futurs campionats autonòmics i nacionals de manera segura, sense cap perill per a ells i per a la resta dels usuaris.

El grup Popular de Picassent es va ficar amb contacte amb el C. A. L’om de Picassent per escoltar les seues demandes i necessitats.

En aquesta pista coincideixen esportistes federats preparant futurs campionats i els ciutadans de Picassent que passen el seu temps lliure al poliesportiu.



Des del grup Popular de Picassent denuncien la falta de resposta de l’ajuntament cap a aquesta demanda.

El grup Popular de Picassent demana a l’ajuntament que dote als esportistes del municipi d’una nova infraestructura on siga segur desenvolupar l’esport que practiquen, donant solució així a aquesta demanda.