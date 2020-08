El Grup Popular del Puig de Santa María denúncia el mal estat de totes les platges del terme

Connect on Linked in

Qualifica de «vergonyós» el deficient estat dels equipaments, accessos, camins i la marjal

El Grup Popular a l’Ajuntament del Puig de Santa María ha denunciat el mal estat en el qual es troben les platges del terme municipal i que provoca el rebuig dels residents i turistes que les visiten.

Fa dos mesos que els populars van preguntar a l’equip de Govern municipal sustentat pel PSPV per la situació de les platges i el manteniment per a afrontar la temporada estival. Tant l’alcaldessa, Luisa Salvador, com el regidor de Platges, Manu Soto, es van escudar en la dura situació de la pandèmia de coronavirus i van demanar «paciència» per a afrontar aqueix tema.

És clar que l’arribada la temporada turística –amb les platges com un dels principals reclams– no ha suposat una millora de la mala imatge que ofereixen. Ja enfilant el final de la primera quinzena d’agost les platges del terme municipal estan en un aspecte «lamentable», han explicat des del Grup Popular.

L’estat de totes les platges del Puig de Santa María és molt dolent i els seus equipaments, accessos, camins i la marjal presenten una situació que els populars qualifiquen de «vergonyosa».

Han denunciat entre diverses qüestions que no es milloren com: els abocaments d’aigües fecals oberts des de fa quatre mesos; trams de camins en primera línia cremats per falta de manteniment; abocaments d’enderrocs i pneumàtics; o un percentatge ampli de llavapeus sense funcionar i part dels quals funcionen situats en punts que generen zones d’aigües estancades en el precari «passeig» o vorera existent.

També han criticat la falta de manteniment de la senyalització i acordonament d’espais, el nul manteniment de zones enjardinades, les obres en ple mes d’agost i zones de contenidors amb resta de fem al seu voltant o matalassos per retirar en diversos punts del litoral.

Per això, han considerat que és quasi «un miracle que amb aquest panorama només tinguem una platja amb bandera negra». El Grup Popular reclama que l’equip de Govern –que percep un sou per damunt de la mitjana de municipis de grandària similar– «es pose a treballar pels veïns» i els oferisca els serveis que mereixen després d’aportar com a contribuents els fons per al manteniment d’aquests.

Finalment, han lamentat que en plena temporada estival s’oferisca aquesta imatge de les platges que «si es compara amb la dels municipis veïns resulta una autèntica vergonya».