El grup Trobada del CEIP Severí Torres de Castelló cumpleix 25 anys

Connect on Linked in

Emili Gascó i Pep Francesc són els mestres de música implicats al projecte del Grup Trobada.

L’any 1995 va nàixer el grup Trobada coincidint amb la Trobada d’Escoles en valencià d’Alzira

Fa 25 anys es va crear un projecte en el CEIP Severí Torres de Castelló que uneix la música i la nostra llengua.

L’any 1995 va nàixer el grup Trobada coincidint amb la Trobada d’Escoles en valencià d’Alzira.

Un grup no ha deixat d’acudir, any rere any, a totes les manifestacions cíviques-culturals convocades per la Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, la qual cosa els ha donat l’oportunitat de popularitzar-lo i difondre les seues cançons en altres trobades.

De la iniciativa d’un grup de mestres del Severí, a Castelló , va sorgir el projecte Grup Trobada, que ha anat consolidant-se amb el pas del temps fins esdevenir un treball amb pes específic en les manifestacions culturals del centre, localitat i resta de comarques valencianes.

Enguany a causa del coronavirus les Trobades no ha pogut celebrar-se, però aquest grup ha seguit actiu i des de les seues cases han tret noves cançons i han preparat vídeos.

El grup Trobada seguirà cantant i ballant, sempre en valencià.