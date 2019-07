El grup valencià Polock actua als jardins de L’Hort de Sendra de Mislata

La música en directe del grup de indie pop-rock va formar part del programa municipal Cooltura Jove Sessions

Els jardins de L’Hort de Sendra de la ciutat de Mislata, van ser l’escenari triat pel grup valencià de indie pop-rock, Polock, per a presentar part del que serà el seu nou treball, i que presumiblement eixirà a la venda el mes vinent de setembre. Els valencians, en format acústic, van revelar als presents alguns dels seus nous temes, en els quals deixen arrere les lletres en anglés per a passar-se al castellà. Per descomptat, no van faltar temes tan coneguts com Fireworks o Everlasting.



Aquest concert s’emmarca dins de les diverses activitats que s’estan duent a terme a través del programa Cooltura Jove Sessions de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata. Martín Pérez, regidor de l’àrea, qui tampoc va voler perdre’s l’esdeveniment, va assenyalar que “aquestes són jornades culturals que busquen acostar la cultura i la música en directe a la gent jove, fent-la accessible a tots, de forma gratuïta. En jornades anteriors hem fet sessions de màgia i altres activitats relacionades amb la cultura i la música en directe.”



Durant el concert, la banda amb més deu anys a la seua esquena en l’escena musical i formada per Papu Sebastián, vocalista i guitarra, Marc Llinares, bateria i Pablo Silva, guitarra i teclat, van repassar èxits dels seus tres àlbums: Getting down from the trees, Rising up i com no podia ser d’una altra manera, també del seu últim treball, Magnetic Overload. La sorpresa va arribar al final del concert, quan la banda valenciana va interpretar tres temes en castellà, deixant arrere l’anglés, que formaran part del seu nou treball que eixirà a la tardor d’aquest mateix any.



Papu Sebastián en nom del grup va afirmar que “ens sembla una iniciativa molt guay, l’espai és molt bonic i a més per a nosaltres és una manera diferent de presentar els nostres temes, ja que sempre ho fem en elèctric i aquesta vegada ha sigut en versió acústica”.



L’entrada del concert, que va rebre un gran acolliment, era totalment gratuïta, com moltes de les activitats que s’organitzen al llarg de l’any dins del programa Cooltura Jove Sessions, totes elles relacionades amb les arts escèniques, la música, la màgia o el cinema, amb l’objectiu d’oferir als joves una programació cultural àmplia i a l’abast de tots.