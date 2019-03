El guanyador del concurs general de la Trobada Internacional de Mags d’Almussafes rebrà 3.000 euros

Connect on Linked in

La gala se celebrarà demà divendres 29 de març a les 12 hores i comptarà amb destacades figures de l’il·lusionisme en el jurat

El nom dels tres primers classificats s’anunciarà durant la inauguració del congrés, eixa mateixa vesprada a les 19.30 h.

La vint-i-setena edició de l’Almussafes Màgic arranca hui, dijous 28 de març, amb el lliurament de les acreditacions i l’obertura de la Fira Màgica

Un prestigiós jurat presidit per Manolo Casares i integrat també per Anthony Blake, Jorge Blass, G Alexander i Raúl Alegría serà l’encarregat de decidir el nom de les persones guanyadores del Concurs Internacional de Màgia General que es desenvoluparà demà divendres 29 de març a les 12 hores en el Centre Cultural. La competició és una de les principals atraccions de la XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes que comença hui. Els tres primers classificats rebran un trofeu i al guanyador, a més, se li entregaran 3.000 euros. Els set participants, cinc espanyols i dos francesos, coneixeran el resultat de les seues intervencions demà divendres a la vesprada durant l’acte d’inauguració del congrés.

Hui, dijous 28 de març, arranca la XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes. El lliurament d’acreditacions als professionals del sector inscrits en aquest esdeveniment, que ja han començat a arribar a la localitat per a gaudir de quatre intensos dies d’activitats, començarà aquesta vesprada a les 17.30 hores i es durà a terme en l’hall del Centre Cultural. Tan sols mitja hora després, a les 18 h., obrirà les seues portes en el Pavelló Poliesportiu Municipal la Fira Màgica, on un total de 28 empreses exposaran a les persones acreditades les principals novetats del món de l’il·lusionisme en un espai que comptarà amb la presència de 25 artistes arribats de països com Taiwan, els Estats Units, Bèlgica, Itàlia, França, l’Argentina o Espanya. Per a aquesta nit a les 23 hores, també està previst que diferents mags porten l’emoció de les seues actuacions fins als pubs de la localitat.

Entre les principals iniciatives d’aquest congrés, convertit després de quasi trenta anys de trajectòria en tota una referència a nivell nacional, es troba el Concurs Internacional de Màgia General, un esdeveniment que se celebrarà demà divendres 29 de març a les 12 hores a la sala d’actes del Centre Cultural i que comptarà amb algunes de les grans promeses d’aquesta disciplina artística.

Durant la gala competiran per alçar-se amb un dels tres premis disponibles un total set artistes, cinc espanyols i dos francesos (Mag Patxi, Àlex Cabré Calleja, Cachinocheve, Adrián Quillien, Magic Samk, Hermes & Kent i Magic Drink). La persona guanyadora rebrà 3.000 euros, mentre que les que aconseguisquen la segona i la tercera posició obtindran com a recompensa un trofeu acreditatiu, detall que també se li lliurarà al primer classificat.

El jurat del concurs, que estarà presidit per Manolo Casares, l’integraran reconegudes figures de l’àmbit de la màgia, com són Anthony Blake, Jorge Blass, G Alexander i Raúl Alegría i actuaran com a jutges en les proves Mag Marín i Alex André. Els premis s’entregaran durant la inauguració del congrés, acte que se celebrarà demà divendres a les 19.30 hores i després del qual es durà a terme la Gran Gala Inaugural, protagonitzada íntegrament per dones.