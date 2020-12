El Hemisfèric celebra una nova sessió de planetari en directe amb ‘Les Nocturnes d’hivern’

Connect on Linked in

Es donen cita música i astronomia a les 20 hores en la Ciutat de les Arts i les Ciències

El Hemisfèric celebra aquest dissabte una nova sessió del planetari en directe ‘Les Nocturnes d’hivern: música i astronomia’ per a conéixer com és el cel nocturn durant l’estació més freda. Guiats per la narració en directe d’un educador, es mostren alguns dels llocs més fascinants del cel hivernal: les nebuloses més brillants, en la constel·lació de Orión, en Canis Major agrupacions estel·lars formades per centenars de components i en Ursa Major la majestuosa dansa còsmica que protagonitzen Mizar i Alcor.



En el planetari es conten històries mitològiques, curiositats de l’astronomia com és el naixement, evolució i mort de les estreles o alguns dels planetes més estranys. Un autèntic viatge en el temps per a conéixer l’exoplaneta més antic i fins i tot sobrevolar mons de foc i gel.