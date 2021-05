El Hemisfèric estrena aquest cap de setmana la pel·lícula d’animació ‘L’escull encantat: Kaluoka’hina 3D’

Print This Post

La cartellera inclou també el planetari infantil ‘*Astromenuts’ els dissabtes i diumenges a les 12 hores

El Museu dels Ciències s’avança aquest cap de setmana a la celebració del Dia dels Museus amb sessions gratis d’experiments en directe en els exteriors

El Hemisfèric comença hui a projectar la pel·lícula ‘L’escull encantat: Kaluoka’hina 3D’, una divertida aventura per a tota la família sobre el món submarí .

A més, la cartellera del Hemisfèric els caps de setmana inclou el planetari infantil ‘Astromenuts’, recomanat per a edats entre 3 i 6 anys, una opció única per a iniciar-se en les ciències de l’espai que està tenint un gran èxit entre el públic familiar.

‘L’escull encantat: Kaluoka’hina 3D’ és un espectacle educatiu i d’entreteniment que gira entorn d’un fantàstic món submarí. A través de les seues aventures, els personatges animats transmeten a l’espectador la importància de preservar el medi ambient i protegir els seus habitants.

També els caps de setmana es projecta en el Hemisfèric el planetari infantil ‘Astromenuts’ dirigit a edats compreses entre els 3 i els 6 anys. El públic infantil descobreix els secrets del dia i la nit, les fases de la Lluna, viatgen a través del sistema solar i fins a les meravelles que tanquen les constel·lacions. Una manera d’iniciar-se en les ciències de l’espai a través de divertits dibuixos, històries i animacions. Se celebren els dissabtes i diumenges a les 12 hores.

Dia dels Museus

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha programat sessions gratuïtes de ‘La Ciència a escena’ aquest cap de setmana i dimarts que ve 18 de maig amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus.

El públic que s’acoste a la parpella de l’entrada oest del Museu podrà gaudir d’aquestes minisessions gratuïtes de la ‘Ciència a Escena’ amb algunes de les millors experiències dels tallers de ciència ‘Química en acció’ i la ‘Ciència invisible’. El dissabte 15 i diumenge 16 de maig se celebraran els tallers a les 11.30, 12.30, 13.30, 16.00 i 17.00 h

El dimarts 18 de maig, data en la qual es commemora el Dia dels Museus, es repetiran aquestes activitats a l’aire lliure a les 11.30, 12.30, 13.30, 16.00 i 17.00 h.