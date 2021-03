El Hemisfèric ofereix dues sessions diàries de la pel·lícula ‘Flames 3D, història d’una falla’ durant la setmana fallera

Connect on Linked in

Del 15 al 18 de març podrà veure’s a les 13 i a les 17 hores, de divendres a diumenge la sessió de la vesprada serà a les 18 hores

El Hemisfèric projecta des de l’1 de març el documental ‘3D Flames, història d’una falla’, el primer que es va realitzar en 3D sobre les Falles de València.

Durant la setmana fallera s’amplien les sessions. Del 15 al 18 de març el documental es projectarà a les 13 i a les 17 hores, del divendres ,19 al diumenge, 21 de març podrà veure’s a les 13 i a les 18 hores.

Aquesta pel·lícula es va estrenar l’any 2013 en el Hemisfèric i amb la seua reposició la Ciutat de les Arts i les Ciències vol mostrar el seu suport al món faller i posar en valor aquestes festes en el segon mes de març sense

Falles a causa de la pandèmia.

La pel·lícula narra com es viuen aquestes festes declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO en 2016. Es mostren els moments més significatius de la vida fallera com la “plantà” o la “ofrena”, les vivències de diversos personatges, fins i tot els moments íntims de l’artista en el seu taller o d’una comissió. Tot això emmarcat per la banda sonora original realitzada per Borja Penalba.



En la projecció, Leonardo da Vinci, a qui li presta la seua veu l’actor Juli Mira, compte en primera persona com passa d’una idea de l’artista faller Manolo García a una obra d’art plantada per la falla Na Jordana en 2012.