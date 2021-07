El I Concurs Jove Foios Little Fest 2.0 ja té finalistes

Connect on Linked in

L’actuació final se celebrarà en directe al parc En Jaume el 24 de juliol a les 22.30 hores

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Foios ha dut a terme el primer Concurs Jove Foios Little Fest 2.0 per a les categories de música clàssica i dansa clàssica, neoclàssica i contemporània per a edats compreses entre 12 i 30 anys.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de treballs, el jurat ha seleccionat les actuacions que es representaran en la final. En dansa han sigut seleccionades les quatre actuacions presentades, corresponents al grup Funklas Júnior format per: Aitana Ros, Carolina García, Mónica Orengo, Vega Santos i Eva Ramírez; al grup Funklas Danse format per: Eva Postigo, Valeria Furio, Rebecca Bonillo, Aida Corrales i Daniela Martina; a la ballarina Ángela Bueno; i a la ballarina Irene Bueno.

Pel que respecta a les actuacions de música clàssica, passen a la final Miguel Ángel Pacheco, Nerea Lavara Rodríguez, Daniel Jian Balaguer, Núria Ferrer Rodrigo i Daniel Ros Izquierdo.

El jurat per a la concessió dels premis Concurs Jove Foios Little Fest 2.0 ha estat presidit per Paco Serrano, regidor de Joventut, Comunicació, Salut i Consum de l’Ajuntament de Foios i ha estat format per Carmen García, coreògrafa i directora en Jove Companyia Gerard Collins; Lorenza de Calogero, ballarina internacional, coreògrafa i professora de dansa contemporània; Héctor Andrés, professor superior de saxofon a l’escola de Poble Nou de Benitatxell; i Agustín Giménez, professor superior de violí a l’escola de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Els criteris de valoració de les sol·licituds han sigut valor artístic 40%, valor innovador 30% i valors que es transmeten 30%.

Com ha explicat el regidor de Joventut, Paco Serrano, “hem reinventat aquest festival perquè vaja concorde a les polítiques de Joventut que estem impulsant des de l’àrea, però també per a implicar la gent jove del municipi”.

En l’actuació final, que serà en directe el 24 de juliol a les 22.40 hores al parc En Jaume de Foios, hi haurà un vot del públic, que serà el 50%, i un altre del jurat, que representarà un altre 50%. En cas d’empat, prevaldrà el vot popular. Els premis seran de 1.500 euros per a cada categoria.

El Foios Little Fest 2.0 s’anirà ampliant progressivament amb noves convocatòries, que abastaran diferents disciplines.