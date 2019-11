EL II Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat arriba a Torrent

Connect on Linked in

Parc Central acollirà aquest esdeveniment el dissabte, 30 de novembre, amb un programa replet d’activitats per a tota la família

El Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat arriba per segon any consecutiu a Torren. Les instal·lacions esportives de Parc Central acolliran aquest esdeveniment el dissabte, 30 de novembre, i organitzat per Unlimited Wheels en el qual es realitzaran activitats adaptades per a totes les edats, i que es preveu com una cita multitudinària. La jornada ha sigut presentada als mitjans de comunicació aquest matí per part de l’alcalde Jesús Ros, la regidora d’Esports, Susi Ferrer, l’esportista torrentina paralímpica Ruth Aguilar, i l’esportista de ciclisme adaptat i medallista en els Jocs Paralímpics de Londres 2012, Maurice Eckhard.

A les 9.30 h donarà el tret d’eixida d’una jornada que inclou activitats esportives per a xiquets i adults i que té com un dels objectius clau “aconseguir una normalització que afavorisca la integració social d’aquest col·lectiu”, ha explicat l’alcalde Jesús Ros, que, a continuació, ha donat la paraula a Ruth Aguilar, la qual ha destacat que “es tracta d’una iniciativa que l’any passat va tindre un gran acolliment per part del públic i que en aquesta segona edició, de moment, ja som més de 83 persones inscrites, sense comptar tot el públic que vindrà a animar”.

Com a novetat en aquesta segona edició, s’organitza l’Eco Route Torrent, per a donar a conéixer el carril bici de Torrent que compta amb aproximadament 30 km i arriba fins a Alcàsser, sent, a més, un bon espai per a recórrer amb bicis adaptades, cadires manuals o elèctriques, acobles elèctrics o patinets. En aquest sentit, Aguilar ha aprofitat l’ocasió per a ressaltar que “és important que els xics i xiques isquen de la seua àrea de confort”. Igualment, ha explicat “que un dels objectius d’aquest Clinic és donar visibilitat i naturalitzar l’esport adaptat, realitzant-lo en unes instal·lacions de qualitat com és el Parc Central de Torrent”.

Per part seua, Maurice Eckhard ha posat l’accent en la importància de visibilitzar el ciclisme adaptat, però, sobretot, “donar-lo suport i donar-lo a conéixer, perquè no cal fugir de la realitat que existeixen molts xiquets i xiquetes amb discapacitat els pares de la qual no saben quines són les activitats que els seus fills i filles poden practicar”.

La taula redona “Valors, esport i salut”, després de la qual es realitzarà un menjar, tancarà la programació. Per a participar en aquest II Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat tan sols és necessari inscriure’s, de manera gratuïta, en la web www.ciclismoadaptadocv.com.