El Injuve reconeix els Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata com a exemple de política cultural

El reconeixement de l’Institut de la Joventut del Govern d’Espanya destaca la participació de quasi 3.000 joves en les 27 edicions de la convocatòria. Molts d’ells i elles ja compten amb carrera literària. També valora la potent difusió i distribució que es fa de les obres guanyadores en tota la Comunitat Valenciana



Carlos F. Bielsa: “La joventut de Mislata és protagonista d’accions de creativitat, de participació; i donant vitalitat a programes així demostra la seua implicació i compromís amb la cultura”



L’Institut de la Joventut d’Espanya, Injuve, amb la col·laboració de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil (RedSIJ), ha reconegut a Mislata entre les 111 experiències destacades en tota Espanya destinades a les persones joves. La convocatòria d’Experiències Locals de Joventut busca reconéixer la labor i les bones pràctiques de les administracions locals i entitats del sector públic en el seu treball amb joves, i que aquestes puguen ser reproduïdes en altres àmbits territorials.



Dins de la categoria Art i Cultura, els Premis Juvenils de Literatura Breu, que organitza l’Ajuntament de Mislata, han sigut mereixedors d’aquest reconeixement, alguna cosa que posa en relleu la importància d’uns guardons que, des dels anys 90, busquen promocionar la creació literària entre els i les joves de la Comunitat Valenciana. El certamen, a més dels premis econòmics, publica anualment un llibre amb les obres guanyadores que garanteix la seua distribució en les llibreries, així com la seua presència en totes les biblioteques municipals i dels instituts de la Comunitat.



Com destaca el regidor de Joventut, Martín Pérez, “Mislata ha sigut pionera a incentivar la creació literària per a joves. Que els nostres Premis Juvenils de Literatura Breu estiguen entre els 10 programes nacionals juvenils més importants en l’àmbit de la Cultura és un al·licient per a continuar fent polítiques per a la joventut que donen suport a la creació, el pensament crític i la llibertat”.

El certamen va més enllà de la pròpia concessió dels set premis econòmics i la publicació del llibre. A més, es busca implicar el professorat local per a animar a la participació i ajudar a complir objectius curriculars de les assignatures de llengua i literatura, en els dos idiomes oficials de la Comunitat. L’edició 28 dels premis ja està en marxa, i fins al 3 de juny podran participar tots aquells autors o autores, a títol individual o col·lectiu, residents en la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys en les quatre modalitats a concurs, narrativa i poesia en valencià i castellà.