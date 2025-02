Dylan Serrano lidera la primera part amb tres assajos

Antonio Sánchez segella la victòria amb un assaig final decisiu

El passat cap de setmana, l’equip Inter Alpesa “B” va aconseguir una valuosa victòria davant l’equip murcià de Las Torres, amb un marcador de 21 a 29, en un partit disputat a Alacant. Els locals es van avançar als 7 minuts, però, tres minuts més tard, els de Jorge Pons van empatar gràcies a Dylan Serrano, qui va ser el jugador destacat en la primera part en aconseguir tres assajos per a l’Inter, un d’ells transformat per Gor Sedrakyan, la qual cosa va permetre anar al descans amb un avantatge de 7 a 17.

Després de la pausa, l’entrenador Jorge Pons va realitzar alguns ajustos i el seu equip va respondre amb un nou assaig aconseguit per Sergio Trinidad (7-24). Malgrat els esforços de Las Torres, que van aconseguir dos assajos a través de Jorge Marín i Pablo Marín (21-24) per a ajustar el marcador, l’Inter Alpesa no es va rendir i Antonio Sánchez va aconseguir un últim assaig per a l’Inter, que transformat per Gor, va deixar el marcador final de 21 a 29 a favor de l’Inter Alpesa.

Aquesta victòria resulta crucial per a les aspiracions de l’Inter Alpesa en aquesta segona fase de la competició. El pròxim desafiament serà el 16 de febrer, quan rebran a casa a Les Abelles.