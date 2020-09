El IV Concurs de Redacció Infantil i Juvenil en Valencià arriba a tots els centres educatius d’Alzira

Connect on Linked in

Hui ha començat la campanya de repartiment de cartells i díptics de les bases del IV Concurs de Redacció Infantil i Juvenil en Valencià organitzat per l’Ajuntament d’Alzira.



El regidor de Cultura i Promoció del Valencià, Alfred Aranda, i el tècnic del SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià), Jordi Giménez, han acudit als centres educatius de Primària, Secundària i l’Escola d’Adults per fer difusió del IV Concurs de Redacció, que agrupa les categories de 1r i 2n d’ESO (A), 3r i 4t d’ESO (B), Batxillerat, Cicles Formatius i l’Escola d’Adults (C) i 5é i 6é de Primària (D). A, més, han repartit entre els centres de Secundària i l’Escola d’Adults un lot de llibres de diferents modalitats dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.



“És molt gratificant convocar aquest concurs perquè té una gran acceptació, tant als col·legis com als instituts. Les redaccions presentades en les tres edicions anteriors mostren una gran varietat d’històries, tècniques narratives i recursos literaris que no deixen de sorprendre els adults” ha comentat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.



Amb la finalitat d’estimular la imaginació i creativitat, el tema que es proposa enguany és “Què t’agradaria somiar?”. La data límit de presentació de treballs serà el 16 de novembre, i l’entrega de premis si les condicions de seguretat ho permeten, tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament, l’11 de desembre. Cada una de les categories (A, B, C i D) tindrà un primer premi, que serà un ordinador portàtil, un segon premi, que serà una tauleta tàctil gran, i un tercer premi, una tauleta tàctil xicoteta. Tots els premiats rebran a més un llibre.

Esta campanya va en la línia d’altres del SERVAL, de dinamització del valencià a la nostra ciutat, com la convocatòria del I Premi a la Promoció del Valencià en l’Esport, que s’encetarà en les pròximes setmanes, o altres dutes a terme enguany, com la de cartells de rebaixes i etiquetes de descomptes per als comerços, sobres de sucre per a bars i restaurants, i el calendari escolar i la carta dels Reis d’Orient per als estudiants, etc.