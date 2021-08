El Ivace i Redit lideren un projecte per a impulsar la I+D i la transferència tecnològica en cooperació a la regió xilena de Antofagasta

Print This Post

L’objectiu és posar en marxa iniciatives que generen coneixement susceptible de ser transferit a les empreses de la regió i de la Comunitat

Huit centres tecnològics treballen en 25 expressions d’interés generades en col·laboració amb la Universitat Catòlica del Nord

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball i la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) estan treballant en un projecte en col·laboració amb la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Catòlica del Nord de Xile per a impulsar la I+D i la transferència tecnològica en cooperació amb la regió de Antofagasta.Hi ha previstes la realització de més de 20 reunions que pretenen, en primer lloc, impulsar l’intercanvi de coneixement i capacitats científic-tecnològiques entre les unitats científiques de la universitat i els instituts de Redit.



“Aquestes trobades tecnològiques -ha assenyalat el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent- ens proporcionaran informació sobre la realitat econòmica de les dues regions, la qual cosa ens permetrà obrir noves vies de col·laboració, en el mitjà i llarg termini i compartir un coneixement que ajudarà a enfortir els nostres teixits empresarials”.

L’objectiu és posar en marxa iniciatives que generen coneixement susceptible de ser transferit, posteriorment, a les empreses de la regió de Antofagasta, on s’assentisca la Universitat Catòlica del Nord; i de la Comunitat Valenciana.

En l’actualitat, huit centres tecnològics de la Comunitat Valenciana (AIDIMME, AIJU, AIMPLAS, AINIA, ITC, ITE, ITENE i ITI) estan treballant en 25 expressions d’interés generades en col·laboració amb la Universitat Catòlica del Nord.

Per a l’exercici de 2022 està previst posar en marxa amb finançament addicional, iniciatives i projectes que construïsquen ponts tecnològics entre les dues regions per a millorar, en el mitjà termini, la competitivitat de les empreses de les dues regions signants.

En aquesta línia s’ha manifestat el vicerector de Recerca i desenvolupament Tecnològic de la Universitat Catòlica del Nord, Rodrigo Sfeir, per a qui “aquest programa afavoreix la internacionalització de la nostra Universitat, que vincularà als nostres investigadors amb els de Redit que tinguen línies d’investigació afins i permetrà que les demandes d’innovació que sorgeixen dels propis territoris puguen ser abordades per aquests equips que conjuminaran forces per a trobar aquestes solucions”.

Per part seua, la directora de la Fundació PCT de la Universitat Catòlica del Nord, Marlene Sánchez, ha comentat que “estem obrint un mecanisme de treball en innovació aplicada que involucra a científics regionals i europeus, desafiaments concrets de la indústria local a nivell de les pimes, recursos financers en diferents escales, i generació de capital social per a sostindre en el temps una manera de treballar en Innovació Col·laborativa”.

Conveni Ivace-Redit 2021

Aquesta iniciativa és una de les accions que el Ivace finança dins del conveni de col·laboració signat amb Redit per a l’exercici de 2021; un conveni dotat amb un pressupost de 750.000 euros i destinat a millorar, a través de la I+D, la competitivitat i internacionalització de les empreses.

Aquesta línia de col·laboració se suma a unes altres que té en marxa el Ivace i que posen en valor l’esforç que realitza la Generalitat per a donar suport a la labor dels instituts tecnològics i aconseguir incrementar la inversió privada en I+D+i i, amb això, la transformació del model productiu cap a un model basat en la innovació i en la sostenibilitat.

La Xarxa d’Instituts Tecnològics compta amb 1.800 investigadors de l’àmbit cientificotècnic i unes infraestructures de 100.000 metres quadrats. A més, cada any duu a terme 1.000 projectes d’I+D+i i dona servei a més de 14.000 empreses, la qual cosa l’ha convertida en la primera xarxa de suport a la innovació de pimes a Espanya.

Els instituts tecnològics de Redit estan especialitzats en alimentació; calçat; ceràmica; tèxtil; plàstic; joguet; energia; biomecànica; tecnologies de la informació; embalatge, transport i logística i metall i fusta.