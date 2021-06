El IVCR+i analitza una talla de pedra de l’època íbera en col·laboració amb el MAHE d’Elx

Connect on Linked in

Realitzarà anàlisi per a determinar els materials i la policromia de la peça

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Insvestigació (IVCR+i) està analitzant una talla de pedra de l’època íbera que està depositada en el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx.

La troballa, trobada fortuïtament per un ciutadà en 2018, és un fragment de 45 cm de longitud i 31 cm d’ample que pertany a la cintura i gluti dret d’un guerrer. Conserva una part mínima del cinturó i sobre la túnica s’observen proteccions discoidals i romboidals enllaçades per corretges, indicant la jerarquia militar d’aquest personatge. És una escultura d’una qualitat excepcional i reflecteix un treball artesanal minuciós i detallista, en la protecció i la custòdia del qual va col·laborar el SEPRONA de la Guàrdia Civil.

El treball de l’IVCR+i en aquest projecte d’investigació consisteix a analitzar els materials presents en l’objecte. Hui s’han desplaçat fins al museu il·licità, la subdirectora de IVCR+i, Gemma Contreras i el tècnic responsable, David Juanes.

Els estudis es van centrar en el suport petri i a determinar si existeixen restes de policromia que indiquen que la peça estiguera decorada originàriament.

Per a això, s’utilitzaran tècniques d’anàlisis no invasives com la microscòpia portàtil, que permet l’observació de la superfície de l’escultura amb gran detall i proporciona informació sobre estat de conservació de l’obra, i la fluorescència de raigs X portàtil proporciona informació de tipus químic elemental in situ i sense tocar l’objecte. Aquests estudis inicials permetran obtindre una primera aproximació a l’escultura, que s’anirà completant conforme vagen avançant els estudis de l’obra.

D’altra banda, l’estudi arqueològic de la peça està sent abordat per Teresa Chapa Brunet, catedràtica de la Universitat Complutense de Madrid, Raimon Graells i Fabregat, professor-investigador Ramón y Cajal en la Universitat d’Alacant i Miguel F. Pérez Blasco, director del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx.

L’estudi global d’aquest valuós fragment escultòric manifesta la col·laboració entre administracions en el foment de l’estudi del patrimoni i la seua difusió, i en concret del món iber.