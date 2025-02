El IVIA impulsa una estratègia per a combatre el ‘Scirtothrips’ en cítrics

El sector citrícola valencià suma esforços per a fer front a una nova amenaça. L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, el IVIA, ha desenvolupat una estratègia específica per a controlar el Scirtothrips aurantii, una plaga invasora que afecta greument la producció de cítrics.

Aquesta investigació s’ha presentat en la jornada ‘Noves espècies de Trips en Cítrics’, organitzada pel mateix IVIA i inaugurada pel secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, acompanyat del director del centre, Alejandro Tena, i altres experts en sanitat vegetal.

L’estratègia de control es basa en dues fases clau: la brotació i la floració. En cada etapa s’han establit protocols de seguiment i criteris d’intervenció química basats en assajos realitzats entre setembre i desembre de 2024. Tejedo ha destacat la importància de combinar la investigació en laboratori amb estudis de camp per a oferir als agricultors eines efectives contra aquesta plaga.

Encara que el secretari autonòmic ha mostrat el seu suport al control biològic com una via per a reduir l’ús de productes químics i minimitzar l’impacte ambiental, ha reconegut que en alguns casos este mètode no és suficient i cal recórrer a tractaments químics per a salvar les collites.

El IVIA continuarà fent un seguiment detallat de l’evolució del Scirtothrips en parcel·les seleccionades de tota la Comunitat Valenciana i proporcionarà informació actualitzada als productors. Mentrestant, Tejedo ha reiterat la necessitat de coordinació amb el Ministeri d’Agricultura, al qual, segons ha explicat, s’han fet diverses peticions de reunió sense resposta.