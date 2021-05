El Jardí Botànic celebra el Dia del Medi Ambient amb un programa sobre clima, alimentació saludable i renaturalització

Connect on Linked in

El Jardí Botànic de la Universitat de València ha organitzat un programa d’activitats amb temàtiques diverses per a tots els públics al voltant de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el qual es commemora el 5 de juny. La programació, la qual compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, la Càtedra Prospect i la Universitat d’Alacant, s’inicia avui amb un diàleg científic en línia de Botànica des del sofà, centrada en els incendis forestals de la Mediterrània.

L’objectiu de la iniciativa El Botànic pel medi ambient és aprofitar aquesta fita d’àmbit mundial per a aproximar la natura i la biodiversitat a la ciutadania, tot promovent debats sobre temes d’actualitat com ara el canvi climàtic, l’alimentació saludable, el desafiament dels incendis o la renaturalització de les ciutats. A més a més, integrant la perspectiva de l’art, mitjançant els paisatges valencians del pintor d’Algemesí Adam Esteve o Llavors d’ací.

Incendis a la ‘Botànica des del sofà’

La sessió en línia de Botànica des del sofà d’aquesta vesprada de dimecres –fa falta inscripció prèvia, a través del web del Jardí Botànic- planteja un debat científic sobre els incendis forestals, tenint el compte la proximitat de l’estiu. Hi intervindran la professora del Departament de Biologia de la Universitat de Cadis Susana Gómez, experta en avaluar el paper del foc com a força evolutiva en plantes mediterrànies, i l’investigador del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) Alejandro Valdecantos, especialista en restauració ecològica d’ecosistemes. La tertúlia digital estarà moderada per Patricio García-Fayos, director del Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE), mixt del CSIC i la Universitat de València (UV), alhora investigador en diverses àrees com ara els processos de colonització vegetal o l’erosió de sòls semiàrids.

La Botànica des del sofà continuarà el pròxim 16 de juny amb una proposta, també en línia, i enfocada en les diverses dimensions implicades en la renaturalització de les ciutats, vinculada a diverses accions amb incidència amb la salut i la sostenibilitat, com també en relació amb el Pla Verd i de la Biodiversitat promogut des de la regidoria d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de València.

Canvi climàtic a la Mediterrània

L’Estufa freda del Jardí Botànic de la Universitat de València acollirà dimarts 2 de juny la presentació de l’últim informe científic de canvi climàtic a la Comunitat Valenciana, amb la participació de la consellera

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i el vicealcalde de la ciutat i responsable d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

L’acte, conduït pel director del Jardí Botànic, Jaime Güemes, comptarà amb les presentacions de resultats d’investigació a càrrec de les catedràtiques de Geografia Física de la UV María José Estrela i María José López i del catedràtic d’Anàlisi Geogràfic Regional de la Universitat d’Alacant Jorge Olcina, coordinador de la publicació ‘Cambio climático en el Mediterráneo’, juntament amb el catedràtic de Geografia Humana de la UV Joan Romero, alhora també director de la Càtedra Prospect. Aquesta obra col·lectiva ha estat editada recentment per Tirant lo Blanch.

Amb ‘València Canvia pel Clima’

Durant la primera setmana de juny, el Jardí Botànic de la UV se sumarà a la iniciativa València Canvia pel Clima, promoguda des del Servei d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València i la Fundació València Clima i Energia. D’aquesta manera, donarà suport a la campanya Menja bé i salva el clima, desenvolupada als mercats municipals a fi de potenciar l’alimentació de proximitat, els productes de temporada, la sobirania alimentària, entre altres. A més a més, diumenge 6 de juny de matí, el Botànic organitzarà tallers didàctics sobre l’horta ecològica –gratuïts amb inscripció prèvia- i disposarà d’un punt informatiu de València Canvia pel Clima.

El Dia Mundial del Medi Ambient, dissabte 5 de juny, el Jardí Botànic de la UV celebrarà la tercera jornada de portes obertes d’aquesta primavera, després del Dia de la Fascinació per les Plantes i els Museus i el Dia Internacional de la Biodiversitat. Al matí, també intervindrà en la mostra festiva Menja bé i salva el clima, de València Canvia pel Clima, prevista al Mercat de Rojas Clemente.

Art, paisatges i agricultura

L’art formarà part de la programació El Botànic pel medi ambient, ja que demà s’hi inaugurarà l’exposició fotogràfica Llavors d’ací amb el projecte ‘Una llavor a l’escola’. Aquesta mostra –oberta fins els 27 de juny- està organitzada pel Centre d’Estudis Rural i d’Agricultura Internacional (CERAI) en col·laboració amb l’associació per a la promoció i la conservació de la biodiversitat agrària Llavors d’ací. Els treballs són el resultat dels tallers duts a terme a horts escolars on s’ha divulgat el Catàleg valencià de varietats tradicionals d’interès agrari. El Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) participants van ser el Clara Campoamor de Paterna, el Rei en Jaume de Xirivella i el de Benimàmet de València.

Les sales Hort de Tramoieres i Estufa freda del Jardí Botànic exhibiran durant aquest període de celebració del Dia del Medi Ambient, i fins el 12 de setembre, l’exposició Terres i temps. Terres de país i Variacions de temps, un conjunt de pintures des de l’apunt quasi fotogràfic a l’obra de gran format sobre paisatges valencians del creador d’Algemesí Esteve Adam.