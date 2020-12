El Jardí Botànic llança la campanya #VerdNadal per promoure la conservació de la flora valenciana

Print This Post

El Jardí Botànic de la Universitat de València llança la primera campanya #VerdNadal per tal de promoure la conservació de la flora valenciana. La iniciativa té l’objectiu de convidar la ciutadania a conèixer espècies autòctones del territori valencià i, alhora, advertir de la importància de respectar les espècies en el medi natural i oferir recomanacions a l’hora d’eixir al camp i preparar una decoració nadalenca més sostenible. A més, el programa #VerdNadal integra diverses propostes de caràcter cultural com ara l’Escoleta de Nadal, visites guiades i cursos.

Les persones expertes en botànica del Jardí recorden que, en cap cas, s’ha d’agafar planta fresca del camp a fi de garantir la conservació dels ecosistemes i evitar l’erosió del sòl”. A més a més, hi ha espècies molt sensibles en aquestes dates que s’han de conservar i mantenir al medi natural, com és el cas del grèvol, la molsa, el teix i el vesc. “Si es vol fer servir aquestes espècies, recomanem comprar-les al comerç local de confiança, intentant conèixer el seu origen a fi de promoure un conreu legal i sostenible”, recomanen.

El director del Jardí Botànic de la Universitat de València, Jaime Güemes, explica que aquesta campanya té dues finalitats bàsiques. En primer lloc, “fomentar la conservació i la divulgació de la riquesa de la flora mediterrània, així com també promoure la protecció d’espècies vulnerables, de vegades habituals en aquestes dates festives”. En segon terme, amb la iniciativa #VerdNadal es convida la ciutadania a fer servir elements naturals del Jardí Botànic com ara fulles, fruits, pinyes o branques per a la decoració nadalenca –es poden trobar a la plaça dels Magnolis-, perquè “volem transmetre la idea de la renovació constant de la natura, dels cicles de la vida als ecosistemes, els quals s’alineen amb les bases de l’economia circular i la necessitat que l’espai urbà connecte amb el medi natural”.

PROGRAMA DE PROPOSTES CULTURALS

El Jardí Botànic ha preparat un programa divers d’activitats culturals per a les vacances nadalenques –amb inscripció prèvia-, tot recordant que s’hi compleixen totes les mesures de seguretat i aforaments per garantir la salut davant la Covid-19. S’ha programat l’Escoleta de Nadal, visites guiades i cursos de formació. Entre ells, hi són els d’iniciació a la jardineria, de botànica recreativa, sabons naturals i il·lustració de cactus i palmeres. La informació detallada es troba al seu web.

RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL PER COMPOSTAR

De cara a la finalització del Nadal, des del Jardí Botànic es recomana gestionar correctament els arbres naturals, si s’ha optat per aquesta modalitat. El seu millor tractament és el compostatge, per tant, és fonamental portar-los al punt net o ecoparc més pròxim. A més a més, el Jardí Botànic, per primera vegada, recollirà arbres de Nadal, sense decoració ni pintures plàstiques, prèvia sol·licitud al Departament de Cultura i Comunicació. D’aquesta manera, els arbres podran ser compostats i continuar donant vida a aquest espai natural de la Universitat de València.