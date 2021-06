El jardí de la Devesa del Castell de Burjassot torna a obrir al públic

Print This Post

El jardí de la Devesa del Castell de Burjassot, seu del Col·legi Major Sant Joan de Ribera, ha tornat a obrir al públic després que, en esclatar la pandèmia al març de 2020, haja romàs tancat durant més d’un any. Ara, en l’equador del 2021, aquests jardins tornen a obrir per a oferir als visitants un espai verd per a passejar, descansar o contemplar els seus arbres centenaris.

El jardí, com era habitual, obrirà al públic els dissabtes i els diumenges amb periodicitat quinzenal. El pròxim cap de setmana a obrir serà el del dissabte 26 i diumenge 27 de juny. Fins al mes de setembre, l’horari del jardí és de 10h a 20:30h, mentre que d’octubre a abril, l’horari serà de 10h a 19:30h. Al juliol, el jardí estarà obert els caps de setmana del 10 i l’11 i del 24 i 25 de juliol. La resta de caps de setmana que la Devesa podrà rebre als visitants que ho desitgen es pot consultar en el cartell adjunt.