El Joc Solidari ja té imatge per a l’any 2020 a Alaquàs

L’alumnat tria el dibuix de Marta Tárrega Culebras, del col·legi Madre Josefa Campos, com a imatge de la nova edició del Joc Solidari

El Joc Solidari ja té imatge per a l’any 2020. La xiqueta Marta Tárrega Culebras, del col·legi Madre Josefa Campos, ha sigut l’alumna més votada pel seu dibuix creatiu i ple de colorit. El seu disseny ha sigut elegit d’entre un total de 646 dibuixos presentats per l’alumnat de cinqué i sisé de primària dels diferents col·legis d’Alaquàs.

Com sempre, i com es ve realitzant des de l’any 2005, les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs han tingut l’oportunitat de participar en el disseny de la imatge del Joc Solidari, l’activitat que organitzen cada mes de maig l’Ajuntament d’Alaquàs i la Comissió Solidària per tal de recaptar fons per a projectes que aniran destinats a països del tercer món i que enguany per les circumstàncies generades pel Covid-19 no s’ha pogut celebrar.

Tot i que la dinàmica del Joc no s’ha pogut dur a terme, l’Ajuntament d’Alaquàs va decidir continuar amb el concurs de la samarreta per tal que la ciutadania coneguera el treball que s’ha realitzat per part de l’alumnat. Per això, com tots els anys, després de la presentació dels treballs, es va realitzar una exposició itinerant amb tots els dibuixos per tal que l’alumnat poguera triar com sempre el dibuix més original.

L’elecció del dibuix va tindre lloc el passat dimecres 29 de juliol. Membres del jurat format per representants del Consell de Xiquets i Xiquetes, de la Comissió Solidària, tècnics de l’Ajuntament i la Regidora Marta Casas, es van reunir per a determinar el dibuix guanyador. La recepció de la xiqueta guanyadora es realitzarà a partir del mes de setembre quan les circumstàncies ens ho permeten.

Un any més ha quedat constància de la gran qualitat dels treballs presentats i sobre tot de la implicació de les i els alumnes que han treballat per a dissenyar les samarretes més solidàries.