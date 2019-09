El ‘+ Jove’ d’Almussafes anima l’inici del curs escolar

L’Ajuntament reorganitza la programació de la iniciativa amb les activitats que més èxit van tindre l’any passat



Al llarg de dos caps de setmana, el consistori oferirà una batucada, el ‘correfocs’, la IV Holi Color i el festival ‘Urban Kids’



Els dos últims caps de setmana de setembre la joventut almussafenya tindrà l’oportunitat de gaudir de diverses iniciatives emmarcades dins del ‘+ Jove’, amb el qual l’Ajuntament d’Almussafes busca animar a la ciutadania en l’inici del nou curs. El divendres 20 de setembre hi haurà batucada i ‘correfocs’, el dissabte 21 una ‘holi color’ i el dissabte 28 el festival ‘Urban Kids’, que tindrà activitats relacionades amb els esports urbans.



L’arribada del mes de setembre ve acompanyada des de fa diversos anys a Almussafes de la celebració del ‘+ Jove’, iniciativa en la qual el consistori municipal de la població planteja una sèrie d’activitats perquè aquest col·lectiu ciutadà gaudisca durant dos caps de setmana amb el millor oci. En aquesta ocasió, la Regidoria de Joventut ha optat per renovar les propostes més exitoses de les passades edicions i modificar el funcionament d’una d’elles.



“Creiem que el ‘+ Jove’ és la millor manera de començar el curs, perquè les iniciatives que plantegem busquen donar força, energia i bon humor a la població, que és el que tots necessitem després de les vacances d’estiu”, assenyala la regidora de Joventut, Belén Godoy. “Tindrem esport i cultura per a la joventut, però també per a les famílies, per la qual cosa anime a aquests col·lectius a unir-se a aquestes activitats, totes elles gratuïtes”, recorda l’edil.



La primera d’elles es durà a terme el pròxim divendres 20 de setembre a les 19 hores. Un espectacle de batucada recorrerà el centre del nucli urbà per a anunciar l’inici de la commemoració. Els tambors, timbals i resta d’instruments de percussió començaran el seu recorregut a l’esplanada del Centre Cultural, des d’on es traslladaran fins al parc Central a través del carrer Ausiàs March. Posteriorment tornaran al punt d’eixida a través de l’avinguda Paral·lel i el parc de les palmeres.



Aqueixa mateixa jornada, però a les 22.30 hores, l’ambient festiu es concentrarà als voltants del parc del Sagrari, habitual epicentre de l’espectacle de ‘correfocs’. Els Dimonis Enroscats de l’Alcúdia dansaran pels carrers pròxims a aquesta zona verda per a escenificar davant les famílies almussafenyes el seu ritual, en el qual el foc tindrà novament un protagonisme especial, motiu pel qual el consistori establirà una sèrie de normes d’obligat compliment per a les persones participants amb l’objectiu de garantir la seua seguretat.



L’endemà, el dissabte 21 de setembre, la Pista Polivalent acollirà a partir de les 17 hores la IV Holi Color, que inclourà un espectacle musical. Les bases de l’activitat recullen que serà obligatori assistir amb roba blanca, ulleres per a protegir-se els ulls i una màscara per a evitar que la puntura en pols s’introduïsca en la boca i les fosses nasals. Des de l’organització recorden, així mateix, que per seguretat i per respecte al medi ambient no està permés portar altres bosses de colors que no siguen les facilitades en el recinte.



La fi de festa el posarà el denominat ‘Urban Kids’, un festival esportiu i d’oci dissenyat perquè la població conega de prop els esports urbans. Se celebrarà el dissabte 28 de setembre de 9 a 14 hores en el Skate Parc, situat enfront de l’Institut d’Educació Secundària, i durant el matí es realitzaran tallers de parkour, skate, grafiti, escooter, urban dance i BMX.