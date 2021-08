El joves del PSOE Alzira lluiten per un futur amb valors d’unió, diversitat i acceptació

Connect on Linked in

Cada 12 d’agost, des de 1995, es celebra el Dia Internacional de la Joventut, una data que pretén fer un homenatge a una generació que, segons estimacions, al 2030 la formarà un total de 1.300 milions de persones. El lema d’enguany és: «Transformar els sistemes alimentaris: Innovació juvenil per a la salut humana i planetària», cridant l’atenció al voltant de la necessitat del desenvolupament de sistemes alimentaris més equitatius i resistents, restaurant el planeta i protegint la vida, al temps que s’integra la biodiversitat en la transformació dels sistemes alimentaris.

La ONU declara que, la joventut pot ser una força positiva per al desenvolupament així com una peça fonamental en el canvi social que té que aprofitar la seua capacitat per a liderar la necessària transformació cap a un sistema més equitatiu i just.

Des del PSOE sempre s’ha tingut sensibilitat cap a la joventut i en la necessitat de posar fi a les lacres socials del nostre país, sumant-se en estos últims mesos els problemes derivats de la pandèmia. Per això es treballa per tal de reduir i eliminar tot allò que deixa als joves fora del sistema, els margina i no els oferix oportunitats dignes, bé siga en educació, en faena, en l’èxode del talent, en ciència i emprenedoria, en accés a l’habitatge o emancipació. Encara queda molt per fer, per això els socialistes tenim clar que l’objectiu és el de treballar fins a la extenuació per tal d’aconseguir el que vertaderament farà que la joventut de hui siga la millor preparada per a afrontar el que està per vindre.

La pandèmia mundial de la Covid-19 ens ha posat a totes i tots a prova, especialment als més majors i a la joventut. Esta situació, fins ara desconeguda, ens ha fet veure que joventut i vulnerabilitat van de la mà, per això totes i tots sense distinció d’edat tenim que aprendre la lliçó i buscar la manera de estar vigilants davants situacions d’extrema urgència com la que estem travessant. En els moments difícils i de vulnerabilitat és quan s’agreugen les bretxes socials, i lluny de mirar cap endarrere, s’ha de fer front al que ens ve, prendre consciència davant la imperiosa necessitat de què tots, però especialment la joventut és el vertader referent de futur, els encarregats d’articular mecanismes que ens possibiliten poder-nos anteposar a situacions que ens limiten la capacitat com essers humans. Joves hi ha hagut sempre, generacions cada vegada més preparades i dispostes a fer front al que s’interpose. Les i els joves tenen molt a fer i a dir, ja que són el futur, els que tenen que donar eixida a les possibles adversitats que els posaran a prova, i que de segur les hi haurà. De les vivències presents es va construint el que està per vindre.

La Covid-19 ens ha fet patir i, ho continua fent, deixant-nos unes seqüeles invisibles però reals, parle ara de la salut mental. I encara que parlar d’este tema continua sent tabú a l’entorn familiar, al cercle d’amistats i, inclòs, a l’àmbit laboral i públic, és un tema molt seriós al que cal prestar atenció per a previndre possibles episodis d’ansietat i depressió en la joventut, davant moments d’incertesa i confusió. Per a donar un pas endavant en la seua prevenció cal exercitar activitat lúdiques i esportives.

La societat no pot oblidar-se de la generació del canvi, del futur, ja que elles i ells necessiten el suport i recolzament dels que a dia de hui foren joves fa unes dècades. Quan parle de la generació del futur, no ho dic a la lleugera, la joventut han sigut els i les «arquitectes», com així ho denominen a les Nacions Unides, de l’Agenda 2030, impulsant iniciatives basades en el benestar i desenvolupament sostenible, així que dels joves de hui depén el que ens depare el demà.

Lluny de semblar aliens a les preocupacions, segons s’assenyala en l’informe de l’Institut de la Joventut (INJUVE), observem com la joventut presenta un augment en la preocupació per la igualtat de gènere, l’educació i el medi ambient, este últim ens mostra una diferència de preocupació del 47% front al 17% de la població adulta.

És, per tant, el moment de reflexionar, analitzar i fer un canvi de pensament, els joves des del PSOE estan disposats i conscienciats per tal de lluitar per fer i aconseguir un mon millor, més equitatiu, més lliure, més respectuós i, a poder ser, menys vulnerable, però es imprescindible que caminem junts i en el mateix sentit. Ens necessiten i els necessitem, tenim que complementar-nos, ja que l’experiència és un grau i per això el que s’ha aconseguit cal mantindre-ho i preservar-ho sense oblidar que cal seguir donant passos endavant per tal de fer més curta la bretxa existent entre generacions.

Hui és el dia per a demostrar que els joves ens importen, que és necessari que ens complimentem, a pesar de pertànyer a generacions distintes. Els joves de hui han de recolzar-se i anar endavant, junts i de la mà, per aconseguir una vertadera societat sostenible, amb valors d’unió, diversitat i acceptació, siga quina siga la seua ideologia, creença o sexe. El futur no serà futur sense respecte, llibertat plena i acceptació social.

Adrián Sarria Cabello

Militant del PSPV-PSOE Alzira