El jurat del concurs escolar per la igualtat es reuneix per a determinar els guanyadors d’esta edició a Sueca

El jurat del concurs escolar d’eslògans, frases o poesies al voltant de la igualtat, convocat per l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, amb motiu del 25N, s’ha reunit per a determinar els centres guanyadors en esta edició. “La nostra intenció amb esta iniciativa ha sigut la de potenciar, entre els i les escolars del municipi, la promoció de la igualtat i l’erradicació de tota classe de violència a través de l’expressió artística”, ha explicat la regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro.

El jurat ha estat format per la mateixa Gema Navarro, regidora d’Igualtat; Joan Carles Vázquez, regidor d’Educació; Mª Dolores Coves, treballadora social; Pilar Simó, psicòloga de l’àrea d’Acció Social Municipal; Joan Antoni Llopis, en representació de l’Escola d’Art Municipal; i Óscar Ferrando i Carmen Rubio, en representació dels centres escolars. Els criteris que han seguit a l’hora de valorar els sis treballs presentats han sigut: -exposició de valors igualitaris i inclusius, trencant estereotips i rols de gènere; -mostrar les escoles com a motor social de canvi i diversitat, donada la importància de l’àmbit educatiu en estes reivindicacions i promocions de la igualtat; -qualitat artística, originalitat de l’eslògan, frase o poesia, i recursos i materials utilitzats; i -participació de l’alumnat, qualitat i impacte del missatge que es vol transmetre.

Dijous que ve 25 de novembre, en el Casal Jove, se celebrarà l’acte de lliurament de premis als guanyadors d’esta edició, que consistiran en: 350 euros i diploma, per al primer; 200 euros i diploma, per al segon; 150 euros i diploma, per al tercer; i 100 euros i diploma, per al quart.