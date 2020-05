El jurat del Saló de Fotografia de Quart de Poblet es reuneix aquest dissabte per a avaluar les 367 obres presentades

Print This Post

Quatre destacades dones del camp de la fotografia i l’art seran les encarregades de triar les millors imatges en aquesta 40 edició

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha iniciat la progressiva recuperació de les activitats culturals que van quedar suspeses amb motiu de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Aquest dissabte 23 de maig està prevista la reunió del jurat del 40 Saló de Fotografia, el tradicional certamen que acull enguany la xifra rècord de 367 obres presentades a càrrec d’un total de 81 autors i autores. La cita inicial del jurat anava a tindre lloc el 28 de març, però va ser suspesa per l’Estat d’Alarma. Les deliberacions del jurat tradicionalment han tingut lloc obertes al públic, no obstant això, enguany, donada la situació, es faran a porta tancada.

El jurat de la present edició està integrat per quatre dones rellevants en el camp de la fotografia i l’art: la fotògrafa i directora del Màster de Fotografia de la Universitat Politècnica de València, Ana Teresa Ortega; la fundadora i directora del Festival PhotOn, Tania Castro; la comissària i crítica d’art, Johanna Caplliure i la regidora de Cultura del Ajuntament de Quart de Poblet, Cristina Mora Luján.

La inauguració de la mostra dels treballs d’aquest quaranté Saló de Fotografia serà el dissabte 13 de juny a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura i es realitzarà per invitació, prevalent l’assistència dels fotògrafs i fotògrafes seleccionades i premiades atés que l’aforament està limitat per a salvaguardar la seguretat de les persones assistents. En la mostra, oberta fins al 25 de juny, quedaran exposades les obres guanyadores, així com una selecció de la resta de les presentades.

Enguany es commemora el 40 aniversari del Saló de Fotografia en unes circumstàncies una miqueta atípiques, la qual cosa no impedirà que se celebre una efemèride tan especial amb una important sorpresa, que s’anunciarà pròximament, juntament amb la presentació del cartell i les activitats de la ciutadania.

Aquest certamen va ser creat per l’associació Amics de les Arts Plàstiques en 1980, però l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Quart de Poblet va assumir prompte la seua organització. Des de llavors, s’ha convertit en una cita ineludible de la fotografia a nivell nacional. El festival, malgrat la difícil situació, vol aprofitar aquesta efemèride per a rellançar-se, plantejant noves accions i renovant la seua imatge.