El Juvenil A de l’Almussafes C.F. ascendeix a Primera Regional

L‘equip conclou la temporada en el segon lloc de la classificació, només superat per l’U. E. Mancomunitat



El grup entrenat per Roberto Marjalizo només ha perdut dos partits i empatat tres i s’ha convertit en el més golejador

El Juvenil A de l’Almussafes C. F. ha aconseguit l’ascens a Primera Regional després de finalitzar la temporada 2018-2019 en segona posició. Els ‘blavets’, que han ocupat durant gran part del campionat la primera plaça de la taula, han conclòs la temporada com l’equip més golejador i el menys golejat. A més, Carlos Gómez Colomer ha guanyat el trofeu pitxitxi gràcies als 43 tants anotats. L’entitat dóna l’enhorabona als joves, al seu entrenador, Roberto Marjalizo, i a la resta de l’equip tècnic per aquest gran resultat.



A l’Almussafes Club de Futbol estan d’enhorabona. L’alegria es va apoderar de l’entitat el passat cap de setmana en confirmar-se que el seu equip Juvenil A ascendeix a Primera Regional després de concloure la temporada 2018-2019 en segona posició. Els ‘blavets’ tan sols han sigut superat en la classificació per l’U.E. Mancomunitat, conjunt amb el qual s’han disputat el triomf des que va començar el campionat de Lliga.



Malgrat no haver pogut conquistar el títol, en el club estan “molt contents i il·lusionats” amb el resultat, atés que s’ha aconseguit l’objectiu marcat a l’inici de la temporada, que no era un altre que aconseguir el preuat ascens, un èxit que han obtingut amb uns registres excepcionals.



L’equip tan sols ha perdut dues trobades i empatat altres tres. La resta han sigut victòries. A més, ha conclòs la temporada com l’equip més golejador, el menys golejat i amb Carlos Gómez Colomer adjudicant-se el trofeu pitxitxi que l’acredita com el jugador amb més gols, 43.



Tal com expliquen des de l’Almussafes C.F., “la temporada ha sigut una disputa entre els almussafenys i l’U.E. Mancomunitat”, dos equips que van empatar tant en la primera com en la segona volta del campionat. En la recta final del torneig, els ‘blavets’ eren líders, però mancant dues jornades el seu gran rival va aprofitar la derrota viscuda enfront del Sedaví per a posar-se al capdavant i assegurar el campionat.



A les ordres del seu entrenador, Roberto Marjalizo Tatay, i amb Francisco Moreno Martínez com a delegat, Josep, Arnau, Lío, Carlos, Adrián P., Jesús, Adrián, Porras, Víctor M., Izan, Dani, David B., Marc, Máñez, Collado, Víctor, Guti, D. Lucas, Xuso i Pere han sigut els artífexs de la consecució d’aquest important repte que ja forma part de la història de l’Almussafes C.F.