El Kanka fa parada a Burjassot, dins de la seua gira “On caben dues caben tres”

Divendres que ve 20 de setembre, les llums i focus de l’escenari de l’Auditori de la Casa de Cultura de Burjassot tornaran a encendre’s per a albergar l’esperat concert del Kanka. El cantautor i compositor malagueny ha aconseguit guanyar-se a un públic, cada vegada més nombrós, que li està acompanyant en la seua multitudinària gira “On caben 2 caben 3” i que, aquest cap de setmana, aterra en el municipi. Des que va començar la seua carrera en solitari, en 2007, ha aconseguit consagrar-se com un dels millors figurants de la nova generació de cantautors d’Espanya i, ara, es troba presentant el seu últim treball: “CanEpé”. L’empresa promotora del concert és The Music Republic.

L’obertura de portes de l’Auditori tindrà lloc a les 20h, mentre que el concert donarà començament a les 21:30h. El preu de les entrades, que es poden adquirir en WEGOW i altres plataformes digitals, és de 23 euros en venda anticipada més despeses de gestió, mentre que en taquilla, el dia del concert, tindran un preu de 30 euros més despeses de gestió. Els assistents menors de 16 anys han d’anar acompanyats per un adult responsable o accedir al recinte, solos, sempre que entreguen l’autorització de menors emplenada pel seu pare, mare o tutor legal.