El karate de Mislata aconsegueix un campionat i dos subcampionats d’Espanya

Les mislateras del Club de Karate J. Vidal, Noa Pérez, campiona d’Espanya aleví, Paula Sanz i Elena Hueso, subcampiones d’Espanya, júnior i sub-21 respectivament, situen a l’esport de Mislata a la part alta de podi

Carlos F. Bielsa: “L’èxit d’aquestes tres campiones és un orgull per a tota la ciutat de Mislata. Per a aquest Ajuntament, l’esport base és una prioritat i tindrà sempre el nostre màxim suport”

El nom de Mislata s’ha escoltat fins a tres ocasions en el podi del campionat d’Espanya de Karate, i una d’ella en el més alt. Noa Pérez Lagardera, de

9 anys, s’ha convertit en campiona d’Espanya en categoria aleví en la modalitat de Kumite (combat) -32kg. Per part seua, Paula Sanz Aguilar (17 anys) s’ha proclamat subcampiona d’Espanya en categoria de Kumite -48kg i Elena Hueso Soler (17 anys), qui també ha sigut plata en la categoria sub-21 en Kumite -55kg.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, al costat del regidor d’Esports, Toni Arenas, han rebut en el consistori a les tres campiones acompanyades de la seua sensei, José Vidal, qui s’ha mostrat molt feliç d’aconseguir aquestes victòries per a l’esport mislater ja que “ha sigut un camí molt complicat. A causa de les circumstàncies, tant entrenar com desplaçar-nos als campionats, ha sigut tota una odissea”, afirmava Vidal.

Noa, Paula i Elena han mostrat a l’alcalde Bielsa les seues sengles medalles, qui ha expressat que “aconseguir aquests èxits des d’edats tan primerenques és un triomf i un orgull per a tota Mislata. Els valors i els ensenyaments que transmet l’esport són essencials en l’educació de la infància i la joventut. A Mislata continuarem apostant per recolzar en tot el que puguem a l’esport base i continuar escoltant el nom de la nostra ciutat en el més alt del podi”.