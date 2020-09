El letó Jevgēnijs Čepoveckis guanya la final de més nivell de CullerArts

Print This Post

El Concurs Internacional de Violí supera les expectatives gràcies al talent dels intèrprets malgrat la pandèmia

La jove promesa del violí Jevgēnijs Čepoveckis és el guanyador de la II edició del Concurs Internacional de Violí CullerArts. Un certamen que ja és una referència per als jóvens talents de tot el món gràcies a la repercussió internacional, al nivell dels participants i a l’excel·lència del tribunal.

El letó ha obtingut un premi valorat en 3.000 euros a més de l’oportunitat de ser contractat per l’Orquestra de RTVE, l’Orquestra de València i l’Orquestra d’Extremadura per a actuar en les temporades 2021-2022. El guanyador, a més, ha estat el més guardonat d’esta nit rebent també el premi especial del públic, dotat amb 1.500 euros, i el premi ‘Roberto Polo’, dotat amb 3.000 euros.

Čepoveckis s’ha imposat en la gran final a la francesa Magdalena Sypniewski i al ucraïnès Roman Kholmatov, que quedaren segon i tercer respectivament, amb uns premis que ascendixen als 2.000 i 1.500 euros.

Kholmatov també s’ha endut el premi especial d’enguany ‘Lutier Yuri Pochekin’, que consistix en el préstec durant dos anys d’un violí fet pel prestigiós lutier Yuri Pochekin.

Els tres finalistes han estat acompanyats per l’Orquestra de València, amb la qual també van assajar els dies previs. Tots tres han interpretat el Concert en MI menor OP 64 de Mendelssohn per intentar fer-se amb la victòria. A més, la soprano Lorena Valero i la pianista Aida Velert han estat les encarregades d’amenitzar la cloenda amb peces de Haendel, Bellini, Asencio, Puccini i Gershwin.

La final d’esta nit ha estat la culminació d’una setmana amb audicions i fases eliminatòries on s’han donat cita algunes de les grans promeses mundials del violí i on el jurat ha tingut molt díficil prendre decisions. El regidor d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera, Juan Carlos Alandete, qualifica d’«emocionant i impressionant» el nivell exhibit pels concursants.

El també músic ha destacat l’esforç que s’ha fet des de l’Ajuntament de Cullera en matèria de prevenció i seguretat per poder dur endavant este projecte i ha aprofitat l’ocasió per reivindicar que «CullerArts és l’exemple internacional de que la cultura també és segura».

Així mateix, el diputat de Bandes de Música i Turisme i alcalde la ciutat, Jordi Mayor, ha defensat que CullerArts «és un èxit des del primer dia que ens ajuda a projectar eixa imatge com a terra de la música i a més ajuda a catapultar a estos jóvens violinistes».

Tot i que la Covid-19 ha impedit que moltes persones decidiren no viatjar a Espanya, «CullerArts acabava de nàixer i necessitava consolidar-se i l’edició d’enguany ens ha servit per a impulsar eixa visió internacional que té el certamen i potenciar la nostra ciutat com a destí turístic», afirma la màxima autoritat local.

Certamen capdavanter

El fenomen del Concurs Internacional de Violí entre els i les violinistes de tot el món és una realitat que en tan sols dos edicions ha aconseguit situar-se al capdavant d’estos certàmens. Prova d’este és que, tot i la pandèmia de la Covid-19, CullerArts ha resistit i ha congregat esta última setmana a 13 de les millors promeses del violí procedents de 8 països representant a tres continents diferents.

L’excel·lència del tribunal és altre dels punts forts d’este concurs que enguany ha comptat amb el director musical i artístic de CullerArts i director d’orquestra, Cristóbal Soler; amb el crític musical Justo Romero; amb la concertino de l’ORTVE, Mariana Todorova; amb la concertino de l’Orquestra de València, Anabel Garcia i pel violinista internacional Mikhail Pochekin.

Premi de Composició SGAE-CullerArts

A mode d’avançament i amb el propòsit d’estimular la creació de noves composicions per a violí i reconèixer als seus autors, la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) amb el suport de l’Ajuntament de Cullera han convocat la primera edició del Premi de Composició SGAE-CullerArts per a violí.

El certamen, de caràcter internacional, atorgarà un únic premi dotat amb 2.000 euros. A més, la peça guanyadora serà d’obligada interpretació per a tots els participants del pròxim Concurs Internacional de Violí CullerArts, on també formarà part del jurat el compositor guardonat.

Obert a compositors socis de l’SGAE de tot el món, el certamen permetrà la presentació de partitures fins al pròxim 31 de desembre. S’acceptaran únicament obres per a violí sol, de qualsevol llenguatge o tendència estètica, originals, inèdites i d’autoria única, i amb una duració d’entre set i dotze minuts.