El límit de velocitat a Quart de Poblet serà de 30 km/h en tot el nucli urbà a partir de l’11 de Maig

En dos setmanes haurem de xafar el fre i reduir a 30 km/h la velocitat del vehicle quan entrem al nucli urbà de Quart de Poblet. La modificació del Reglament General de Circulació, impulsat pel Ministeri de l’Interior, entra en vigor l’11 de maig i estableix aquest límit de velocitat quan només hi haja un carril per sentit. No obstant això, l’Ajuntament vol anar més lluny i àmplia aquesta mesura a tot el nucli urbà i no sols per a aquest tipus de vies. L’objectiu és promoure una mobilitat que protegisca el medi ambient, requerisca menys recursos energètics, reduïsca el calfament global, la petjada de carboni i la contaminació en el municipi.

Quart de Poblet porta molt temps facilitant la convivència en matèria de mobilitat i protegint el vianant. Per això, fa ja diversos mesos que parteix de la seua llista de carrers ja té limitada la velocitat a 30km/h, avançant-se així a la modificació del Reglament General de Circulació. Aquest municipi de l’Horta també estableix a 20km/h el límit en les vies pròximes als centres escolars. A més, tanca al trànsit durant els caps de setmana l’Avinguda San Onofre, un dels llocs més comercials i amb major nombre de bars i restaurants.

Estes mesures no van soles. Hi ha una xarxa de set pàrquings municipals gratuïts al voltant del poble perquè no faça falta entrar amb el vehicle al centre del municipi.

El Consistori avança en el seu objectiu de crear llocs més còmodes en els quals prioritze el desplaçament a peu de la ciutadania, amb bicicleta o en altres mitjans de transport no contaminants.