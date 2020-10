El llibre ‘De la Vega, un pilotari’ es va presentar ahir a Almussafes

Print This Post

Autoritats locals, personalitats de Funpival, Fedpival, el Museu de la Pilota i el Club de Pilota Valenciana, així com nombroses figures de l’esport es donaren ahir cita al Museu Casa Ayora d’Almussafes per a gaudir de la presentació del llibre ‘De la Vega, un pilotari’ una biografia que fa un recorregut per la trajectòria esportiva del pilotari que, amb tan sols 22 anys, ha aconseguit posicionar-se en l’elit de l’esport autòcton valencià.

L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, acompanyaren al protagonista del volum, Lluís De la Vega, i a l’autor del llibre, el documentalista i tio del pilotari, Joan Francesc Herrero, en el que ja s’ha convertit en el primer acte cultural en veure la llum des de la declaració de l’Estat d’Alarma com a conseqüència de la pandèmia.

Èxit d’assistència i moltes emocions reunides durant la vesprada, en la qual De la Vega signà nombrosos exemplars i acompanyà els i les assistents en la seua visita a l’exposició que s’exhibeix a la primera planta del Museu i que es podrà visitar fins el pròxim 30 d’octubre, de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.