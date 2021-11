El llibre ‘House of Cards’, de Sara Ferrando, presentat a Almussafes

L’acte es va celebrar el passat divendres 12 de novembre a la Biblioteca Pública Municipal amb la presència de l’autora i del professor Pau Mendoza Casp

La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes va acollir el passat divendres 12 de novembre l’acte de presentació del llibre ‘House of Cards’, el primer volum de la trilogia ‘Tale of the Godless’, escrita en llengua anglesa, de l’autora local Sara Ferrando Estarlich. Per al doctor en Filologia Anglogermánica Pau Mendoza Casp, qui va desgranar durant la trobada alguns dels detalls d’aquesta obra literària, la història està “ben redactada i “manté l’interés de manera constant”, la qual cosa la converteix en “interessant per a tota mena de lectors”. La novel·la, publicada per Punto Rojo Libros, ja està a la venda.



La jove escriptora almussafenya Sara Ferrando Estarlich va presentar el passat divendres 12 de novembre a la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes el segon títol de la seua trajectòria literària, titulat ‘House of Cards’. Aquest treball, publicat per l’editorial Punto Rojo Libros, constitueix el seu segon llibre i el primer lliurament d’una trilogia denominada ‘Tale of the Godless’. En ella, s’endinsa en un món futurista amb tocs de fantasia en el qual planteja un món distòpic.



L’encarregat de presentar la novel·la en l’acte va ser el doctor en Filologia Anglogermánica i professor de l’autora Pau Mendoza Casp, qui considera que la predicció que es realitza en l’obra és “plausible i realista”. En la seua opinió, Sara ha aconseguit crear un personatge protagonista, Alice, “molt ben dibuixat” i “rebel amb bona causa”. El resultat, explica, és una història “ben redactada que manté l’interés de manera constant”, amb unes “relacions entre els personatges i entre els personatges i el món creïbles”, la qual cosa la fa “interessant per a tota mena de lectors”.



En l’acte, al qual van assistir familiars, amistats i amants de la lectura, l’autora es va mostrar “nerviosa” i “emocionada” i va avançar que en aquest primer lliurament ens introdueix en un món de fantasia que tindrà la seua continuïtat i evolució en els dos següents volums, que veuran la llum pròximament. Igual que Pau Mendoza, destaca el realisme dels personatges, “que tenen moltes capes” i es pregunta “què és el que provocaria que la humanitat quasi s’extingira”.



‘House of Cards’

El primer lliurament de la saga ‘Tals of Godless’ ens presenta a Alice, una adolescent de 14 anys que té amnèsia i es desperta en una societat molt diferent a la nostra i completament igualitària. El seu objectiu serà descobrir la veritat al preu que siga. Apareix un enigma i amb el pas de les pàgines es van donant respostes.



Sara Ferrando, qui té en l’actualitat 17 anys, va escriure el llibre amb 16. Però no és la seua primera incursió en el sector editorial. El seu debut en aquest àmbit es va produir en 2020, quan va publicar ‘Aferlife’, una història dirigida principalment al públic jove i catalogada en el gènere de fantasia sobrenatural que reuneix set relats curts protagonitzats per una família amb tres fills adolescents i una sèrie de fantasmes que apareixen en diferents escenaris d’un poble localitzat a Europa. Amb aquest punt de partida, i també amb l’anglés com a llengua de comunicació, va aconseguir arribar als lectors i les lectores, els quals tenen ara una nova oportunitat per a continuar gaudint del seu univers creatiu.