El Magatzem de Ribera en Carcaixent s’estrena com a punt de Vacunació

Connect on Linked in

El Magatzem de Ribera s’ha estrenat com a centre de vacunació a Carcaixent. Hui ha sigut el torn per a les persones de 60 a 65 anys i per a les persones que s’havien vacunat en el Centre Integral de Majors i els corresponia la segona dosi. En total, hui s’ha inoculat en Carcaixent a més de 200 persones. Està previst que les vacunacions continuen demà.

Persones voluntàries de Protecció, a l’igual que en el CIM, han estat en tot moment ajudant en el desenvolupament de la jornada de vacunació.

Així mateix, com cada dijous, hui ha tingut lloc la reunió setmanal que organitza el Departament de Salut de la Ribera i en la que s’han actualitzat les dades de cada municipi de la comarca. Tot i la provisionalitat de les dades, a Carcaixent a data de 5 de maig s’han detectat 25 casos actius, el que situa la incidència en 123,95 casos per 100.000 habitants.

Estes xifres evidencien un empitjorament de la incidència a la localitat. En tres setmanes, els casos actius s’han multiplicat per 8, en passar de 15 el dia 28 d’abril als 25 el 5 de maig. D’esta manera la incidència se situa en 123,95 casos per 100.000 habitants, front els 74,37 de la setmana anterior.

Ara que ja han començat a flexibilitzar-se les mesures en matèria d’horaris, reunions i actes, i mentre no hi haja un alt percentatge de població vacunada, és més important que mai continuar amb les bones pràctiques sanitàries per evitar els contagis. Tant des del Departament de Salut com des de l’Ajuntament de Carcaixent han recordat que depèn del comportament individual que les xifres de contagis no es disparen