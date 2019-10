El magazine “Prop de tu” estrena nova temporada al peu del carrer des del Mareny de Barraquetes.

Print This Post

Coneix més a fons el Mareny de Barraquetes a través del magazín “Prop de tu” que la seua estrena és des d’allí.



El magazín “Prop de tu” estrena nova temporada al peu del carrer des del Mareny de Barraquetes, on hem conegut més a fons la seua història i a la seua gent.

Pel plató improvisat als carrers del Mareny de Barraquetes han passat el seu alcalde Jordi San Jaime, qui ens ha contat la història, ens ha parlat de la seua platja i la seua gastronomia.

El regidor d’esports i noves tecnologies ens ha parlat de tot el que fan per l’esport, l’esport del qual poden gaudir en el mareny de barraquetes i quines facilitats tenen sobre les noves tecnologies.

En el primer programa de temporada de “Prop de tu” que s’ha fet des del Mareny de Barraquetes també ens parlaren del seu Col·legi el CEIP Mareny de Barraquetes que amb 50 alumnes, Vanesa Fernández membre de l’AMPA ens assegura que no paren de ser creatius i apostar per una bona educació Pals seus fills i filles.

Altra part important que va tindre lloc a este primer programa fet des del Mareny de Barraquetes van ser els comerciants que per a parlar-nos d’ells tinguérem al seu representant Santi Escribà.

I per a finalitzar el programa parlarem amb Carles Serrano, President del Club de Frontenis i President dels festers d’este 2020.

A més hem pogut gaudir de reportatges com la de l’exposició de Rafael Armengol en la que poguérem parlar amb ell i estiguérem al costat dels Bombers d’Alzira per saber com és el seu dia a dia.

A més els espectadors podeu participar a través del nostre Facebook https://www.facebook.com/ribera.televisio/ deixant els vostres comentaris i interactuant amb nosaltres.