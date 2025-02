El Manhattan de Cullera, cada vegada més prop

El Manhattan de Cullera avança amb una adaptació més sostenible

Menys paviment, més zones verdes i un nou model d’urbanització

La nova adaptació del PAI Bega-Port, més conegut com el Manhattan de Cullera, ha sigut aprobada en un ple extraordinari per a adequar el programa als nous paràmetres urbanistics que contemplen criteris de sostenibilitat.

Esta adaptació ha permés reduir els cent millons d’euros en que s’habia estimat els costos de la urbanització en prop de 93. Entre els canvis introduïts, es reduïx el grau de pavimentació que hi havia, el qual serà substituït per vegetació i zones verdes, es revisa l’enllumenat públic -la il·luminació de vapor de sodi se substituïx per led-, s’eliminen els abocaments a la mar i es canvia el sistema de recollida de residus.

Una vegada modificat el projecte, el consistori atorga ara als propietaris un termini de dos mesos per a decidir si pagaran les quotes en efectiu o amb terrenys. Cal recordar que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana assignava a l’Ajuntament de Cullera la condició d’agent urbanitzador d’este PAI, que comptarà amb prop de 35 torres de més de 25 altures al costat de la desembocadura del Xúquer i ara també contempla un colegi i fins a quatre hotels.

El Manhattan, que ocupa una superfície de 610.340 metres quadrats en el terreny en el qual se celebren els festivals *Zevra i Medusa, va ser aprovat en 2010 gràcies a la majoria absoluta que mantenia el PP en el consistori *cullerense en aquell moment amb Ernesto Sanjuán al capdavant. Després de quasi quinze anys, el consistori fa ara un nou pas amb esta modificació.