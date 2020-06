El manteniment dels espais públics continua endavant a Almussafes malgrat l’estat d’alarma

Connect on Linked in

La renovació de la sala de plenaris de la casa consistorial, entre les intervencions realitzades en les últimes setmanes per l’Ajuntament



La brigada de manteniment i els treballadors del POL, empleats municipals responsables del desenvolupament d’aquestes tasques

En les últimes setmanes, l’Ajuntament d’Almussafes ha dut a terme actuacions de manteniment a la sala de plenaris de la casa consistorial, les Piscines Municipals, la Biblioteca Pública, el Centre Cultural, diversos parcs i zones verdes i als carrers del nucli urbà i dels polígons industrials. “L’activitat als carrers i en els edificis públics es va frenar en sec amb la declaració de l’estat d’alarma, però el treball dels empleats municipals ha continuat endavant”, recorda el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.



La brigada de manteniment de l’Ajuntament d’Almussafes ha desenvolupat un gran nombre d’intervencions en les últimes setmanes en diferents localitzacions del terme municipal de la població. “L’activitat als carrers i en els edificis públics es va frenar en sec amb la declaració de l’estat d’alarma, però el treball dels empleats municipals ha continuat endavant, excepte en les dues setmanes en les quals van parar les activitats no essencials, perquè la localitat continue comptant amb les millors infraestructures i el millor entorn urbà”, assenyala el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.



Entre les accions desenvolupades últimament destaquen la reforma realitzada a la sala de plenaris de l’edifici consistorial, la façana del qual també ha sigut sotmesa a una intervenció de neteja, reparació de clivelles i pintura. En el Centre Cultural les accions s’han centrat en l’adequació de la canalització i a la Biblioteca en l’arreglament de goteres amb el seu posterior repintat. L’últim recinte en el qual s’ha intervingut és en les Piscines Municipals, on s’ha condicionat el mobiliari.



En les zones verdes s’ha canalitzat les aigües a causa de l’aparició de dues fugides, i al parc del Poliesportiu també s’han realitzat reparacions. Pel que respecta als carrers del nucli urbà i dels polígons industrials, s’han solucionat desperfectes en voreres i senyals verticals. Finalment, la brigada de manteniment, que compta amb la col·laboració de treballadors del Pla d’Ocupació Local (POL), s’ha encarregat de resoldre problemes sorgits en els camins rurals.



“Intentem prioritzar aquells assumptes que requereixen una actuació immediata i després anem avançant en funció de les necessitats concretes de la població. D’aquesta forma, els problemes que van apareixent per l’ús dels diferents elements que integren l’espai públic es van posant a punt perquè afecten el menys possible al dia a dia de la ciutadania”, ressalta l’edil en explicar el mètode de treball utilitzat en el departament que coordina.