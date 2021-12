El Mareny de Barraquetes continua amb la cavalcada de Reis

Connect on Linked in

El Mareny de Barraquetes segueix avant amb la cavalcada de reis prevista per al 5 de gener. Tot i estar en una ona de contagis, la situació al Mareny es suficientment estable com per a que el tradicional passeig dels reis pel poble no siga cancel·lada, encara que no serà com la d’anys anteriors. Així ho explica Iván Peruga i Ferrando, regidor de Grans Esdeveniments del Mareny de Barraquetes.

No és el moment per arriscar-se. Encara que la intensitat del coronavirus ha baixat gràcies a la vacuna, els contagis estan marcant records, amb més de deu mil diaris només a la Comunitat Valenciana. Per això, el regidor del Mareny demana precaució de cara a la cavalcada.

La cavalcada de reis del Mareny de Barraquetes, una celebració que, tot i no ser com sempre, portarà l’alegria als més xicotets i no tan xicotets del Mareny.