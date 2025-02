El Mareny de Barraquetes dóna la benvinguda a les Falles 2025 amb la tradicional Crida

El Mareny de Barraquetes va acollir el passat dissabte la seua Crida 2025, que dóna inici a unes falles marcades per la il·lusió després dels últims esdeveniments que han afectat València. La Falla Sol i Tarongers, juntament amb representants de les falles de Sueca i El Perelló, va llançar el seu crit de “ja estem en Falles” des del balcó de l’Ajuntament, com és tradicional en els últims anys.

Jordi Sanjaime, alcalde del Mareny de Barraquetes, va obrir el discurs amb paraules de benvinguda i esperança i va afegir amb il·lusió que aquest any la festa és molt esperada per tot el poble.

Acompanyades per la música de la Xaranga 442, les Falleres Majors de la Falla Sol i Tarongers, Marta Batanero i Daniella Ortega, van fer la seua entrada a l’Ajuntament de Mareny de Barraquetes, amb un gran somriure. Ja al balcó, acompanyades per les Falleres Majors de Sueca i les respectives Corts d’Honor, Marta i Daniella van compartir la seua alegria amb el nombrós públic que els esperava per escoltar el seu discurs.

Marta Batanero, Fallera Major de la Falla Sol i Tarongers, va expressar la seua emocionant experiència: I afegia que aquesta era la seua primera Crida i que esperava transmetre alegria a tots els fallers.

Daniella Ortega, Fallera Major Infantil de la Falla Sol i Tarongers, va parlar de la seua experiència i va remarcar el bon moment que vivia, afirmant que sempre recordarà aquest moment tan especial.

Des de la Falla Sol i Tarongers, subratllen la bona salut de la comissió, que ha anat creixent any rere any. Fins i tot enguany, les presentacions s’han hagut de partir en dos per poder allotjar tot el públic interessat. Lourdes Escrivá, presidenta de la Falla Sol i Tarongers, va destacar va fer referència a la gran afluència de fallers i simpatitzants.

En acabar la Crida, tots els presents van poder gaudir d’una picaeta al pati de l’Ajuntament, una cita que es va tancar amb un espectacular castell final i un ambient festiu que va fer créixer l’afició de la festa, activant ja el compte enrere per als dies grans de festa al Mareny de Barraquetes.