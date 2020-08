El Mareny de Barraquetes, El Perelló i Sueca demanen a l’Ajuntament de Sueca que NO sol·licite la ZGAT del Municipi.

Connect on Linked in

Una vegada més els comerciants, hostalers, mercaders i empresaris s’uneixen per a que el municipi de Sueca NO es declare Zona de Gran Afluencia Turística.

L’Associació de Comerciants i Empresaris del Mareny, l’Associació de Empresaris y Comerciants de El Perelló,l’Associació Valenciana de Mercaders, el Gremi d’Hostaleria de Sueca, l’Associació de Venedors del Mercat Municipal de Sueca, la Asociación de Hostelería de El Perelló i l’Associació de Serveis,Comerç i Indústria de Sueca es reuneixen amb l’alcalde de Sueca Dimas Vázquez i la regidora de Comerç, Turisme, Mercats i Serveis Socials Manoli Egea davant la petició una vegada més de “ CONSUM, S. COOP. VALENCIANA” per a que l’ajuntament de Sueca sol·licite a la Direcció General de comerç que es declare Zona de gran afluencia turística (ZGAT) per a l ́aplicació d’un règim especial d’horaris comercials entre Semana Santa y periode estival que implique l ́autorització d ́obertura en diumenges durant aquests mesos en tot el terme municipal de Sueca.

Aquest grup d’associacions del municipi de Sueca agraeixen a l’alcalde de Sueca Dimas Vázquez i la regidora de Comerç, Turisme, Mercats i Serveis Socials Manoli Egea l’atenció i intenció mantessa amb els empresaris i que escolten de primera mà els perjudicis que açò reportaria als negocis, en tot moment es preocupen per saber quines son les nostres inquietuds i opinions.

Tony Landete Beltrán ​President d’ARRIMA’T (Associació de Serveis,Comerç i Indústria de Sueca) i portaveu d’aquest grup d’associacions comenta “ja està bé una vegada i altra de voler demanar més del que ja està pactat en l’Observatori del Comerç de la Generalitat Valenciana i que complisquen en el que tenen a més a més que els obliguen a obrir tots els dies que els han concedit sense cap canvi i veurem en hivern quan no els siga rentable si ho fan”

Som autònoms, som empresaris, som emprenedors, som treballadors i part d’un municipi que fa molts anys quan encara no existien les grans superfícies comercials i supermercats, ens a unit la tradició i comboi d’anar a comprar els preparatius per a la paella o torrada dels diumenges als nostres veïns i estimats companys del Mareny de Barraquetes i El Perelló.

“Els amics reunits en un bar del Mareny de Barraquetes o El Perelló. Eeeeeiiiiiiiiii !!!!!!! atenció!!!!!!! amics mentres uns aneu al forn a pell pa i el dolcets per a després de dinar, altres que vagen a la verduleria i no s’oblideu de comprar les tomaques i pimentons del terreny, tu y tu aneu a la carnisseria a per la carn i embotit i la resta anem al superet a per l’arròs, oli, pimentó roig i la beguda, quan anem acabant acudim ací i fem l’arrancaora ”

Tot suecà i suecana ha viscut aquesta experiencia tan característica del nostre municipi i sino han tingut la sort de viure-la li la recomanem, a més a més que pregunten als seus familiars més majors i que vos ho conten.

“En el Mareny de Barraquetes esperem els diumenges i festius amb les mans obertes i amb els nostres millors productes a que vinguen les cuadrilles a per els arreglos per a la paelleta

i sempre cau algo més ” ens comenta el secretari de ACEM (Associació de Comerciants i Empresaris del Mareny) Iván Peruga.

Açò es pot acabar d’una manera molt subtil i sense donar-mos conter per un motiu, que les grans superfícies puguin obrir els diumenges i festius que vulguin i els interese, si es declara el municipi de Sueca ZGAT.

El fet de la declaració de ZGAT no aporta cap benefici al municipi de Sueca, tan sols beneficia a les grans superfícies puguin obrir els dies festius i diumenges al seu gust sense demanar pareixer a ningú. Siguem coherents, creieu que si les grans supermercats NO obrin els diumenges i festius ens quedarem sense menjar? Penseu que eixos treballadors descontents que van a treballar un dia festiu o diumenge deixen de ser consumidors del xicotet comerç de barri, de bars i restaurants. Que els comerciants de barri deixen de llogar a treballadors en estos dies per l’augment de feina i que les caixes dels xicotets negocis poden disminuir fins un 70% un festiu o diumenge que obrin els grans supermercats.

“El Gremi d’Hostaleria de Sueca recolza a tots els comerciants i companys de l’hostaleria de El Perelló i el Mareny de Barraquetes ja que entenen que no es pot estar treballant i gaudint de la gastronomia en els bar i restaurantes, molts clients i treballadors d’aquests supermercats en el moment que tenen que treballar un diumenge o festiu ja no sols es que deixen d’acudir als bars i restaurants el diumenge, es que el dissabte tampoc fan us d’oci ja que al dia següent tenen que treballar i necessiten descansar ” afirma el seu secretari Javier Estornell Pardo.

Quan un diumenge o festiu s’obrin estes grans superfícies produeixen uns danys colaterals més dolents del que pareix, el que acudeix allí ompli el carro per comoditat lo que implica no sols el decreixement abans esmentat, sino que afecta als mercaders del mercat no sedentari i mercat municipal ja que estan abastins fins mitjan setmana i no acudeixen a comprar.

Aquest festius i diumenges que obrin en ves de parèixer festa pareix més d’un dia laboral. ja que tots aparquen en el parking d’aquest supermercats fan la compra i desapareixen a les casetes a fer-se la paella o torraeta i el centre del poble esta mort sense ambient festiu.

Clara Lopez​ vicepresidenta de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de El Perelló ens explica “que cada diumenge o festiu que obrin els grans, el centre del poble està mort i no es genera l’afluència de públic, per lo que les caixes baixen una barbaritat”.

Aquest grup d’Associacions vol transmetre a “ CONSUM, S. COOP. VALENCIANA” que som conscients que el sol eix per a tots, que també aporten llocs de treball i reconeguem com empresaris que som, què vulguin aprofitar el màxim de dies per a tindre més beneficis, també sabem que aquesta cooperativa fa accions socials i la major acció social que poden dur a terme, si tenen un poc de consideració, es que es complixca lo pactat en l’Observatori del Comerç de la Generalitat Valenciana obrint el dies que els han concedit i sobre tot en desembre encara que económicament no els siga rentable, que de segur en aquestes dates puga fer més falta perquè és temporada baixa i algun comerç local estiga en temps de descans.

Així faran un gran favor als seus treballadors per poder conciliar la vida familiar, a més a més contribueixen a la millora de l’economia local. Aquesta acció contribuirà a que els seus treballadors passaran a ser consumidors, de tot el teixit empresarial (tendes d’alimentació, verduleries, forns, carnisseries, xarcuteries, menatge, bars, restaurants……) que ofereix el

nostre municipi, augmentat els nostres beneficis que son el de tot un poble i no d’una gran superfície.

El ​portaveu de la ​ASOCIACIÓN HOSTELERÍA EL PERELLÓ José Codoñer ​ens ​manifesta que “les grans superfícies no veuen suficient els beneficis que obtenen i volen encara més i per això aprofiten qualsevol oportunitat per a augmentar els seus beneficis sense respectar al xicotet comerç que al final és el que manté el teixit social i econòmic de la nostra economia local. Recolzem i recolzarem al xicotet comerç de proximitat, ara més que mai, perquè d’ells depenen molts llocs de treball i moltes famílies que estan lluitant dia a dia per poder sobreviure”.

Que deixe d’insistir en voler obrir en les dates de més afluència (Semana Santa i estiu). Nosaltres som suficients per cobrir totes les problemàtiques i necessitats que sempre ens planteja Consum.

“Des de La Plaça (Mercat Municipal de Sueca) tenim comprovat que cada vegada que estos grans supermercats obrin en diumenge o festiu ens afecta directament i els clients fins mitjan setmana ja no venen ” ens comenta la seva presidenta Gemma Serra.

La delegada del Mercat de Sueca de AVAME ​(Associació Valenciana de Mercaders) Estefanía Coba​ afexis que “quan estes superficies obrin, si els ciutadans tenen la intenció d’anar el dilluns o dimarts al mercat del poble correponet es gasten els diners i ja no acudeixen”.