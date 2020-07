‘El Marítim Innova’ fomenta la sostenibilitat energètica a les llars amb una iniciativa de sensorització i formació personalitzada

Connect on Linked in

La iniciativa s’emmarca dins del projecte europeu MAtchUP, que va arrancar l’any 2017 amb una inversió per a València de 5’5 milions d’euros



Este dijous Las Naves retransmetrà en directe l’esdeveniment informatiu en línia ‘Estalvia energia amb El Marítim Innova’ per explicar als veïns i veïnes de Poblats Marítims com poden participar en esta iniciativa. Els participants aprendran com estalviar en les factures de llum i gas d’una manera fàcil amb l’assessorament de l’equip d’’El Marítim Innova’. El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha explicat que “gràcies a esta iniciativa els veïns i veïnes de Poblats Marítims que tinguen sensibilitat per l’eficiència energètica a la seua llar i que tinguen interés a reduir el seu consum energètic poden participar en este projecte per aprendre bones pràctiques en temes d’energia amb assessorament professional”.



Totes les persones veïnes de Poblats Marítims poden participar en esta iniciativa emmarcada dins del projecte europeu MAtchUP de manera gratuïta i per a la qual s’ha organitzat un primer esdeveniment informatiu per a este dijous dia 9 de juliol a les 17 hores. La inscripció és gratuïta i s’emetrà en directe per streaming a través del canal de Youtube de Las Naves. Gràcies a uns sensors instal·lats al domicili de les persones participants, s’obtindran dades anonimitzades sobre el consum elèctric, de gas, temperatura i humitat interior, tot això d’acord amb la normativa de protecció de dades. La informació sensoritzada podrà ser consultada per l’usuari a través d’una app, i a més podrà aprendre com millorar el seu consum gràcies a una sèrie de recomanacions personalitzades.



Durant l’esdeveniment, que s’emetrà per streaming, les entitats implicades donaran a conéixer com es pot participar en el projecte, quines són les vies habilitades per informar-se, quins són els beneficis mediambientals i econòmics que pot obtindre l’usuari participant, en què consistirà la instal·lació dels sensors i moltes més qüestions d’interés. En el programa participen representants de l’Ajuntament de València, Las Naves, la Fundació València Clima i Energia, Plan Cabanyal, Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), Sènior Europa, S.L. (K-Veloce), WITRAC i ETRA Recerca i desenvolupament. Per part de Plan Cabanyal, es comptarà amb la participació del seu gerent, Vicent Gallart.

En finalitzar el streaming es donarà pas a tots els dubtes i consultes que arriben a través de xat del canal de Youtube de Las Naves o de l’etiqueta #elmaritiminnova a través de Twitter. Així mateix, per a qualsevol dubte o aclariment hi ha a disposició ciutadana un servici d’atenció a l’oficina d’‘El Marítim Innova’, situada a Las Naves (carrer de Joan Verdeguer, 16) tots els dies de 9 a 14 hores. També es pot contactar a través del email: elmaritim@lasnaves.com o telefonant al 96 391 04 77.



PROJECTE EUROPEU MATCHUP



Poblats Marítims és l’escenari del desenvolupament del projecte pilot europeu MAtchUP, que amb el nom ‘El Marítim Innova’ (www.elmaritiminnova.com) té previst el disseny i implementació de 52 accions innovadores d’energia, mobilitat, TIC i de component social.



A València participen l’Ajuntament de València, l’Empresa Municipal de Transport (EMT), la fundació municipal València Clima i Energia, el centre d’Innovació municipal Las Naves, WITRAC, la Universitat Politècnica de València (UPV), ETRA Investigación y desarrollo, l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), Sènior Europa, S.L. (KVELOCE). A més, a nivell nacional també intervenen la Fundació CARTIF de Valladolid i la Fundació Tecnalia Research & Innovation de Sant Sebastià.



• Inscripcions: https://www.eventbrite.es/e/entradas-estalvia-energia-amb-el-maritim-innova-112068519960

• Retransmissió en directe a través del canal de Youtube de Las Naves: https://www.youtube.com/watch?v=mqnxycwddhy&feature=youtu.b