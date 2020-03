El Martillo de Thor fa esclatar València

Connect on Linked in

La Pirotècnia l’Alpujarreña de Granada ha deixat València sense aire amb la Mascletà de hui dimarts , les expectatives eren molt altes després de l’èxit obtingut durant les Falles 2019 i ho han tornat a aconseguir



Per a 2020 han preparat una mascletà en alta definició, amb diferents seqüències i un final apoteòsic, no a faltat un any més la joia de la corona, el Martillo de Thor, creat especialment per a la Catedral del Foc

Alpujarreña treballa des de 1890 en el seu complex de Granada en els més de 50 edificis que regenta la pirotècnia, hui és la quarta generació qui la gestiona i és la quinta vegada que disparen en València en Falles

Hui el Balcó de l’Ajuntament de València ha comptat amb presència durant la mascletà del President de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, així com Mònica Oltra Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i els directius de L’ONCE Comunitat Valenciana després de la presentació minuts abans de la imatge que portaran els cupons els pròxims 8 i 19 de Març per gaudir de la Mascletà

La pirotècnia encarregada de la Mascletà de demá dissabte 7 de Març serà Nadal Martí des de l’Olleria