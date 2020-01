El Memorial Nacho Barberà va fer lliurament a l’institut d’investigació de la Fe dels 16.000 € que s’han recaptat durant 2019

Connect on Linked in

A l’acte homenatge va assistir la Secretària Autonòmica, Concha Andrés, així com el director científic de l’Institut d’Investigació La Fe i la gerent del Departament La Fe, Màxim Vento i Eva Salve. Amb aquests fons es continuarà donant suport a la investigació sobre cardiopaties associades a la mort sobtada, per a la qual existeixen poques ajudes públiques. També van estar presents els pares de Nacho Barberà i la cardiòloga de l’Hospital La Fe i responsable del Grup d’Investigació en Cardiopaties familiars, mort sobtada i mecanismes de malaltia del IIS La Fe, la alberiquense Esther Zorio.

En representació de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va estar el seu vicepresident, Juan Antonio Sanjuán i de la UD Alzira, el vicepresident, Rafa Asensio.Enguany els fons han provingut del torneig realitzat el mes de juny passat que va guanyar l’Sporting de Gijón, aportacions d’empreses, la venda de polseres així com 2.000 € del musical Jesucrist Superstar organitzat per la comissió de joventut de la Junta de Germanors i Confraries de la Setmana Santa alzireña.

La secretària autonòmica, Concha Andrés, va destacar “com aquest tipus d’iniciatives ciutadanes aconsegueixen un doble efecte, per una costat l’ajuda econòmica i per un altre promoure la conscienciació social en temes desconeguts en la població general com són les causes de la mort sobtada, els seus tractaments i estratègies per a previndre-les”.

Des de 2017 està en vigor el decret 159/2017 que estableix l’obligació que determinats centres compten amb desfibril·ladors i personal qualificat per a usar-los. Alzira compta amb desfibril·ladors en les instal·lacions esportives, centres escolars i departaments municipals.