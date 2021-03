El Menja’t Meliana d’enguany, un revulsiu per a la restauració en temps de pandèmia

L’Ajuntament de Meliana ha retardat unes setmanes la celebració de la quarta edició del Menja’t Meliana, la setmana gastronòmica del municipi que normalment se celebrava al febrer, perquè servisca de revulsiu al sector de la restauració en temps de pandèmia.

Com explica la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí: “ens hem esperat fins que els restaurants han pogut obrir almenys les terrasses i, tal com s’ha anunciat, al fet que durant els dies de la setmana gastronòmica ja podran obrir, encara que siga parcialment, l’interior dels locals. L’edició d’enguany pretén ser un revulsiu i un impuls per al sector”. Així, el certamen s’allargarà més dies i tindrà lloc des del dilluns 22 de març fins al diumenge 4 d’abril. L’esdeveniment començarà el 22 de març mateix amb la Mostra de Paella de Fetge de Bou i Postres de Cacau del Collaret, que enguany substitueix el concurs que, per raons sanitàries, no es podrà celebrar com en les edicions anteriors.

En aquest sentit, la responsable detalla: “La mostra de la paella de fetge de bou tindrà exclusivament una finalitat promocional i de projecció de la nostra gastronomia i restauració clarament vinculades a l’horta”. Amb aquesta finalitat, hi participaran només alguns dels restaurants del club de producte Tastem l’horta de Turisme de l’horta-Turisme Carraixet. Concretament, El Racó, Ca Xoret i la Barraca Montoliu (Meliana); Jadelu (Foios) i La Lluna (Almàssera). I, per a la celebració de la mostra, s’ha buscat un marc singular de l’horta i del municipi, concretament el pati del palauet de Nolla. Amb la finalitat també, diu la regidora, de garantir les mesures sanitàries amb l’ús d’un recinte tancat, sense públic i amb els protocols pertinents.

Alhora, durant aquests dies se celebrarà la setmana gastronòmica amb set dels restaurants de Meliana. Concretament, el Baret de Roca, Napicol, Ca Pepico i Ca Xoret, els quatre al nucli rural de Roca; i el Racó, el Gurugú i la Barraca Montoliu al nucli de Meliana. Martí incideix: “En els menús elaborats per cada restaurant tindran una presència destacada els productes de l’horta de proximitat i de la temporada d’hivern, com ara la carxofa, la carabassa, la taronja, les faves, la floricol, les creïlles, les cebes i d’altres. Tot, seguint l’esperit i el sentit d’un certamen arrelat al magnífic entorn de l’horta i al bon fer de llauradors i llauradores”.

Per fer realitat aquesta nova edició del Menja’t Meliana, cal destacar la predisposició dels diferents patrocinadors per tal de fer-la possible i donar continuïtat al projecte en aquests temps difícils i extraordinaris. Com conclou l’edil: “Per a nosaltres era molt important no perdre l’edició, estar-hi presents i poder continuar donant a conéixer aquest potencial tan important que tenim al municipi i en l’àmbit dels pobles de Turisme Carraixet”. Com a oferta complementària per a aquella gent que visite Meliana en aquesta setmana gastronòmica, hi ha la visita al palauet de Nolla els caps de setmana, l’itinerari urbà de la Ruta Nolla o un passeig per l’horta per l’Anell Verd o la Via Xurra. Activitats que es poden realitzar amb els criteris sanitaris vigents.